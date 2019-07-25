الكونغرس الأمريكي: إقرار مشروع قانون لتقييد بيع الأسلحة للرياض

أيدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار تقدم به كبير الديمقراطيين في اللجنة بوب منينديز بعنوان قانون محاسبة السعودية واليمن.

مشروع لتقييد بيع الأسلحة للرياض:

صوت أعضاء اللجنة لصالح فرض عقوبات على أعضاء في الأسرة الحاكمة السعودية، وتقييد بيع الأسلحة للرياض على خلفية دور السعودية في اليمن، وقتل الصحافي جمال خاشقجي.

أكد السناتور منينديز أنه سيدفع باتجاه التصويت على هذا التشريع، رغم تصريح رئيس اللجنة جيم ريش، عقب انتهاء الجلسة، بأنه لن يضغط لطرح هذا التشريع للتصويت من قبل المجلس، لاعتقاده بأنه سيقابل بـ "فيتو" من قبل الرئيس الأمريكي.

كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب منينديز (غيتي)

ترمب يستخدم الفيتو ضد الكونغرس:

يأتي هذا التطور بعد ساعات من استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حق النقض "الفيتو" ضد قرارات للكونغرس، بهدف منع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك للمرة الثانية منذ تولية الرئاسة.

هذه هي المرة الثالثة منذ تولية الرئاسة يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حق النقض "الفيتو" ضد ثلاثة قرارات للكونغرس، تهدف لمنع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

في رسالة وجهها إلى الكونغرس، برر ترمب رفضه للقوانين، قائلاً إن من شأن القرارات المقترحة إضعاف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا، وأن تضر بعلاقاتها المهمة مع حلفائها؛ كما إنها تتعارض بشكل مباشر مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وفق رأيه.

أضاف ترمب أن عدم تزويد السعودية بالأسلحة الموجهة والذخائر الدقيقة قد يطيل أمد الصراع في اليمن، ويتسبب في إصابة عدد أكبر من المدنيين.

تنديد ديمقراطي:

ندد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت أنغل بالفيتو الذي استعمله الرئيس دونالد ترمب ضد قرار بيع أسلحة للسعودية والإمارات.

قال إنه سيؤدي إلى خسارة مزيد من الأرواح البريئة.

أوضح إليوت أن تلك الأسلحة ستزيد من حدة العنف في أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حاليا.

أضاف إليوت أنه لا يوجد أي وضع عاجل يبرر تجاوز قرارات الكونغرس بمنع صفقة بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، مهما كانت المخاوف الأمنية التي تحدث عنها ترمب.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت أنغل (غيتي)

الشيوخ يحاول تجاوز الفيتو الرئاسي:

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن المجلس سيصوت خلال أيام على مشروع قرار يتجاوز "فيتو" الرئيس الأمريكي على تشريع يقضي بوقف مبيعات ذخائر دقيقة التوجيه الى السعودية والإمارات.

قال ماكونيل إن المجلس سيجري التصويت قبل الثاني من أغسطس/ آب المقبل، موعد مغادرة الأعضاء واشنطن في عطلة تستمر خمسة أسابيع.

وليس من المتوقع أن تحصل قرارات الرفض الثلاثة على أغلبية الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ، الذي يضم 100 عضو، لتخطي حق الرئيس في النقض.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تعرقل بيع ذخائر أسلحة موجهة من إنتاج شركة "ريثيون" ومعدات متصلة بها.