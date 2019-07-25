السلطة توقف الاتفاقيات مع إسرائيل.. حماس ترحب وتل أبيب تهدد

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

جاء ذلك كلمة عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله.

وأضاف عباس أنه سيتم وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

التفاصيل:

عباس: لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع بالقوة في القدس وغيرها.

طالب عباس المجتمع الدولي بـ "الوقوف عند مسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية على الأرض، تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، متهما إسرائيل بممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في إشارة إلى عمليات الهدم في واد الحمص، قرب القدس".

شدد على أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة".

أكد الرئيس الفلسطيني على أنه "آن الأوان لتطبيق اتفاق القاهرة 2017 الذي ترعاه مصر".

نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل. وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

حماس: خطوة في الاتجاه الصحيح

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها تعقيباً على اعلان الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

أضاف البيان أن تلك الخطوة تتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني أوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة.

البيان: إن ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك.

أكد البيان على أهمية تبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، وحمايته من الإجرام الصهيوني المتواصل.

إسرائيل ترد

علق الوزير الإسرائيلي إيلي كوهين على قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بأن الثمن سيدفعه الفلسطينيون.

نقل موقع القناة 7 العبرية عن وزير الاقتصاد والصناعة وعضو مجلس الوزراء الإسرائيلي إيلي كوهين قوله: أبو مازن لم يعمل أبدا طبقا للاتفاقيات المبرمة مع "إسرائيل".

أمريكا تمنع إدانة الهدم الإسرائيلي في القدس: