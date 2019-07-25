الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية.. والتحالف ينفي

أعلنت جماعة الحوثي -للمرة الخامسة منذ منتصف الشهر الجاري- استهدافها قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية، فيما نفى التحالف السعودي الإماراتي ذلك في بيان.

وتزامن ذلك مع أنباء عن مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.

للمرة الخامسة:

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال في بيان: سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة ونوعية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدة طائرات قاصف K2 للمرة الخامسة.

سريع: العمليات استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية.

سريع: العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية.

سريع توعد النظام السعودي "بأيام أشد إيلاماً طالما استمر في عدوانه وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 21 غارة جوية".

في سياق متصل، قال الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام خلال لقاء مع قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن الإمارات وصلت لمرحلة من الإرهاق والتعب دفعتها إلى الانسحاب من اليمن.

عبدالسلام: قصف مطار أبوظبي كان رسالة للإمارات.

https://twitter.com/almasirah/status/1154169457092308995?ref_src=twsrc%5Etfw

بيان المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي تركي المالكي:

قوات التحالف تمكنت فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية.. أكاذيبهم تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

استمرار المليشيا الحوثية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا بارتقاء أعمالها العدائية و"الإرهابية" إلى جرائم حرب.

قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وسيتم التصدي للأعمال العدائية بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

#عاجل_واس

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : القوات المشتركة للتحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين بخميس مشيط.https://t.co/SEwXAXWSO1#واس pic.twitter.com/0APnLGnq9Z — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 25, 2019

مواجهات بالحد الجنوبي:

قناة المسيرة التابعة للحوثيين ذكرت أن عشرات ممن وصفتهم بـ"مرتزقة الجيش السعودي" لقوا مصرعهم أمس الأربعاء "في هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في جبهة عسير".

وسائل إعلام تابعة للحوثيين أكدت إيقاف تقدم القوات السعودية قبالة حدود نجران وجازان وعسير بعد اشتباكات معهم، وقد ذكرت هذه الوسائل أن الجيش السعودي استخدم طائرات أباتشى ضمن الهجوم.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان جماعة الحوثي السيطرة على ثلاثة مواقع عسكرية سعودية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، قال إن قواتهم استعادت زمام المبادرة في مختلف الجبهات البرية، وعزا في مقابلة سابقة مع الجزيرة الاشتباكات مع القوات السعودية بالحد الجنوبي إلى التصعيد العسكري الذي يشهده اليمن منذ اتفاق السويد.

العقيد المالكي : لاصحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 25, 2019

خلفيات: