أمريكا تمنع إدانة الهدم الإسرائيلي في القدس بمجلس الأمن

منعت الولايات المتحدة محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين في وادي الحمص شرقي القدس المحتلة.

مسودة البيان

الدول الثلاث طرحت، الثلاثاء، مسودة بيان من خمس فقرات، وطرحت المسودة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15.

مسودة البيان تعبر عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وكالة أنباء "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين قولهم، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان. ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع.

الدبلوماسيون تابعوا أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات؛ لكن الولايات المتحدة قالت مجددًا إنها لا توافق على النص.

أمريكا تساند إسرائيل

منذ وقت طويل، تتخذ الولايات المتحدة الأمم المتحدة مواقف مساندة لإسرائيل، وتوفر واشنطن الحماية لحليفتها من أي إجراء في المجلس.

إسرائيل قالت إن المباني السكنية العشرة، ومعظمها لا يزال تحت الإنشاء، تُقام بصورة غير قانونية وتمثل خطرًا أمنيًا على القوات الإسرائيلية المنتشرة على امتداد الجدار الذي يمر بالضفة الغربية المحتلة.

مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من إسرائيل وقف خطط الهدم، قالوا إن 17 فلسطينيًا يواجهون خطر التشرد.

سياسة الهدم

المنازل التي جرى هدمها يوم الإثنين الماضي تقع بالقرب مما تصفه إسرائيل بجدار أمني عازل.

المسودة الأولية لبيان مجلس الأمن وصفت بناء إسرائيل للجدار بأنه مخالف للقانون الدولي. وتنسب إسرائيل الفضل للجدار في منع الهجمات الفلسطينية.

الفلسطينيون يصفون الجدار بأنه استيلاء على أراض يهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية منها المستوطنات الإسرائيلية.

هدم المنازل الفلسطينية يأتي في إطار أحدث جولة من الخلاف طويل الأمد حول مستقبل القدس التي يعيش فيها أكثر من 500 ألف إسرائيلي و300 ألف فلسطيني.

إدانات دولية وعربية وأممية توالت ضد سياسة هدم إسرائيل منازل المقدسيين في حي وادي الحمص تحت ذرائع أمنية لصالح التوسع الاستيطاني.

أبرز بيانات الإدانة صدرت من: الكويت، الجزائر، مصر، الأزهر، السعودية، جنوب أفريقيا، الأمم المتحدة، تركيا، روسيا، كرواتيا، ألمانيا، لوكسمبورغ، بريطانيا، بلجيكا، الصين، بولندا، وكان أحدثها إندونيسيا التي دانت في بيان اليوم هدم منازل الفلسطينيين في حي وادي الحمص، داعية الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الممارسات المخالفة للقوانين الدولية.

خطة السلام الأمريكية