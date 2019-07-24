وزير إسرائيلي في مصر.. وتل أبيب تصدر الغاز للقاهرة بعد 4 أشهر

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في تصريحات لـ"رويترز"، الأربعاء، إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر.

التفاصيل:

ذكر الوزير أيضا أن اتفاق شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بين البلدين الواصل بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر سيتم استكماله "في غضون أسابيع"، مضيفا أن من الممكن إقامة المزيد من الروابط بين البلدين.

سيكفل تدفق الغاز بدء تطبيق اتفاق مهم للصادرات بقيمة 15 مليار دولار بين ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي مع شركة مناظرة في مصر، فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه الاتفاق الأكثر أهمية بين الجارتين منذ إبرام اتفاق سلام في عام 1979.

سيجلب الاتفاق الذي وقع في أوائل العام الماضي الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان إلى شبكة الغاز المصرية.

جرى اكتشاف عدة حقول غاز كبيرة في منطقة حوض ليفانت شرق البحر المتوسط منذ 2009؛ لكن المنطقة تفتقر إلى بنية تحتية لازمة للنفط والغاز كما أن العلاقات بين دول من بينها قبرص واليونان ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا متوترة على عدد من الجبهات.

ثمة نزاع قائم بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يخص منطقة بحرية تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترا تمتد بمحاذاة حافة ثلاث مناطق للتنقيب عن الطاقة في جنوب لبنان.

ذكر الوزير الإسرائيلي أن المحادثات المؤجلة مع لبنان بشأن الحدود البحرية ما زال من الممكن إجراؤها.

الوزير أضاف "ما زلنا ننتظر لنرى النتيجة النهائية… أبدينا استعدادنا. الأمر في الحقيقة يعود إلى لبنان لكي تقرر ما إذا كانت جادة أم لا".

تغيير الاتفاقية

نقلت وكالة بلومبيرغ، الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن شركات إسرائيلية بصدد إجراء تغييرات على عقد تصدير الغاز لشركة (دولفنيوس) القابضة المصرية (خاصة)، خلال الفترة المقبلة، لزيادة تدريجية في إمدادات الغاز، والتقليل من خطر حدوث انقطاعات.

قالت بلومبيرغ أن التغييرات تستهدف وصول تدفق الغاز الإسرائيلي لمصر، إلى ذروته على مدار 3 سنوات مقبلة، وتفادي حدوث أي انقطاع.

ينص العقد الحالي، على توريد 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وتخضع نصف الكمية للتقلبات، ما يعني أن الإمدادات يمكن أن تختلف خلال ساعات الذروة أو الظروف المعاكسة.

المصادر قالت إن الشركات الإسرائيلية، "تسعى إلى جعل تدفق إمدادات الغاز بأكملها غير قابل للانقطاع".

المصادر ذكرت أن الشركاء في حقلي "تامار" و"ليفيثان" للغاز في إسرائيل، سيوفرون 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز العام المقبل، و5.5 مليارات متر مكعب في 2021، ليصل حم التدفق 7 مليارات بحلول 2022.

وزير إسرائيلي في مصر

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس