مدير مكتب التحقيقات يؤكد عزم الروس على التدخل في الانتخابات الأمريكية

قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) إن روسيا عازمة على التدخل في الانتخابات الأمريكية على الرغم من العقوبات والجهود لردعها.

الروس عازمون على التدخل:

تحقيقات مولر:

So Robert Mueller has now asked for his long time Never Trumper lawyer to sit beside him and help with answers. What’s this all about? His lawyer represented the “basement server guy” who got off free in the Crooked Hillary case. This should NOT be allowed. Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2019