قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) إن روسيا عازمة على التدخل في الانتخابات الأمريكية على الرغم من العقوبات والجهود لردعها.

الروس عازمون على التدخل:

كريستوفر راي، أوضح في جلسة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ أن روسيا عازمة على التدخل في الانتخابات الأمريكية على الرغم من العقوبات والجهود الأخرى المبذولة لردعها عن مثل هذه الأعمال قبل انتخابات الرئاسة في 2020.

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، حذر الثلاثاء من أن روسيا لا تزال تهدد الانتخابات الأمريكية قبل 16 شهرا من موعد انتخابات الرئاسة المقبلة، وقال خلال جلسة اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ "الروس عازمون بالتأكيد على محاولة التدخل في انتخاباتنا".

حديث كريستوفر راي يأتي قبل الشهادة التي سيدلي بها المحقق الخاص روبرت مولر أمام الكونغرس في جلسة علنية عن التحقيق الذي أجراه على مدى عامين عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في 2016 لترجيح كفة دونالد ترمب.

سأل رئيس اللجنة الجمهوري لينزي غراهام "هل كل شيء فعلناه ضد الروس لم يردعهم بما فيه الكفاية؟ هل رغم كل العقوبات وكل الكلام مازالوا على موقفهم؟".

فأجاب راي "نعم.. رأيي أنهم إلى أن يكفوا، فإنهم لم يردعوا بما فيه الكفاية".

مدير مكتب التحقيقات يؤكد عزم الروس على التدخل في الانتخابات الأمريكية

تحقيقات مولر:

تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، كشف عن حملة واسعة من القرصنة الإلكترونية والدعاية خلال انتخابات 2016 كان من شأنها توجيه اتهامات أمريكية ضد 25 روسيا وثلاث شركات روسية.

تحقيقات مولر، وثقت محاولات واسعة من قبل الاستخبارات الروسية ومجموعة روسية مختصة بمواقع التواصل الاجتماعي هي "وكالة أبحاث الانترنت" لمساعدة ترمب والإضرار بالمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة 2016.

أظهر التقرير الذي نشر في، أبريل/ نيسان أن حملة ترمب الانتخابية بذلك جهودا واسعة للتعاون مع الروس لتعزيز فرصه في الفوز، لكن ترمب يواصل نفي تدخل الروس في الانتخابات أو أن فوزه تحقق بمساعدة خارجية

يدلي روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص الذي تولى مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات وتواطؤ محتمل من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب، بشهادته أمام لجنتين حكوميتين اليوم الأربعاء.

يحرص مشرعون ديمقراطيون على استجواب مولر (74 عاما) بشأن تساؤلات مفتوحة في تقريره النهائي، رغم أن مولر نفسه قال إنه لن يدلي بأي معلومات إضافية أكثر مما جاء في تقريره الصادر في مارس/ آذار.

مولر كان حقق على مدى نحو عامين فيما إذا كان فريق ترمب الانتخابي أبرم اتفاقات سرية مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن أي تدخلات محتملة لموسكو في المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة عام 2016، وما إذا كان ترمب أعاق التحقيقات القضائية.

رغم أن مولر لم يجزم بما إذا كان ترمب قد عرقل العدالة، إلا أنه لم يبرئ الرئيس صراحة من هذه التهمة، بل ترك الكرة في ملعب الكونغرس، ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات مع ترمب.