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سياسة|مصر

شاهد: شاب يطلق النيران بشكل عشوائي في أحد ميادين القاهرة

الشاب أثناء إطلاقه النار وسط القاهرة
الشاب أثناء إطلاقه النار وسط القاهرة
24/7/2019

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شابا ثلاثينيا يرتدي ملابس سوداء ويطلق النار على المواطنين بشكل عشوائي وفي الهواء بأحد ميادين القاهرة.

و قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، إن أعداد المصابين في حادث إطلاق النار بموقف حافلات أحمد حلمي بميدان رمسيس وسط القاهرة ارتفعت إلى 7 من بينهم أمين شرطة ومجندين اثنين.

التفاصيل:    
  • أضاف المصدر الأمني أن ارتفاع عدد المصابين في الحادث يعود إلى كثرة عدد الموجودين في موقف انتظار الحافلات، مشيرا إلى أن مرتكب الحادث يبدو غير متزن نفسيا، وهو ما اتضح بعد القبض عليه وأثناء التحقيقات الأولية معه.
  • المصدر أشار إلى أنه سيتم عرض المتهم على الطب النفسي إذا ما أثبتت التحقيقات اختلاله نفسيا.
  • المصدر أكد أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، مشيرا إلى عدم وجود إصابات خطيرة بين المصابين.
  • مصدر أمني آخر كشف أن شخصا "مضطرب نفسيًا"، خطف بندقية آلية من مجند في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي، وأطلق النيران بطريقة عشوائية، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين.

  • تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شابا ثلاثينيا يرتدي ملابس سوداء ويطلق النار على المواطنين بشكل عشوائي وفي الهواء، مما تسبب بإثارة الذعر بين المارة. 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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