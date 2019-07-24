سفير إسرائيل بالقاهرة يشاهد "فيلم الممر" في ذكرى 23 يوليو

في تطور غريب، ذهب السفير الإسرائيلي وأعضاء البعثة الدبلوماسية في القاهرة لمشاهدة فيلم "الممر" الذي أنتجه الجيش المصري.
ويحكي الفيلم تفاصيل معركة عسكرية بين مصر وإسرائيل في بداية حرب الاستنزاف، وأسر جنود إسرائيليين.
ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال: الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كان الفيلم يتحدث عن الماضي البعيد – زمن الحروب والخسائر التي يكرهها الشعبين
التاريخ الأقرب إلى الشعبين يعود إلى أربعة عقود – فمنذ ٤٠ عاماً يعيش الشعبان الإسرائيلي والمصري – متجاوران ومتفاهمان ومتعاونان في الأخطار التي تُحدق بالمنطقة#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/nGQfjIGCPo
— السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) July 23, 2019
https://twitter.com/MTal3t_/status/1153733009029390336?ref_src=twsrc%5Etfw
90% من المصرين نفسهم بس اننا نحارب دولتكم الظلمه قتله الاطفال ولنا يوم
— 🌻أحّمّدّ آلّ اّلّشّيّخّ (@ahmedalshikh20) July 23, 2019
وما يواجه الأقصى المبارك من الاعتداءات المتكررة لليهود، الذين باتوا يخططون لامتلاكه ونزع ملكيته من المسلمين، والسيطرة عليه تدريجيا، مبتدئين بالدعوة إلى تقسيمه بين المسلمين واليهود، ومنع ترميم مرافقه، وتقييد صلاة المسلمين فيه، والتحكم في دخوله، واستباحة باحاته من المتطرفين اليهود
— mahmoud hummam (@mah_adam) July 23, 2019
https://twitter.com/Amr05586805/status/1153734542718570496?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AshraqtNafsy/status/1153678470154768386?ref_src=twsrc%5Etfw
انتم بتتكلو عم الشعب المصري ليه ؟
انتم اعدائنا .
الشعب المصري عاوز يولع فيكم .
— مدني (@free1973111) July 23, 2019
الشعبان مين يا بابا علي أساس كل يوم الصبح بنقوم نفطر سوا !!!!!! انتوا شعب محتل دوله مجاوره لنا فقط وان شاء الله هتعود لاصحابها لاننا مش بنطيقوا وانتوا عارفين ده فبلاش تتكلم بلسان شعب تاني اوك
— Rimo🇪🇬🇪🇬 (@RIMOoooooooo123) July 23, 2019
https://twitter.com/Hossam_Corner_/status/1153753661966835713?ref_src=twsrc%5Etfw
ان شاء الله الفيلم هيبقى حقيقة
الا ان نصر الله قريب
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— Mohamed Abdelmohsin 🇪🇬 (@Mohamed31783642) July 23, 2019
https://twitter.com/shamsshams0/status/1153676392179097601?ref_src=twsrc%5Etfw
علمنا عليكو فى الفيلم .
وانتو مصاحبين الحكومه بس عايز اقولك هانعلم عليكو تانى 😂😂
— Mohamed abd elaziz 🇪🇬 (@E202038) July 23, 2019
الشعبين ولا يعرفوا بعض ولا بيحبوا بعض
وانتوا كمسؤولين لا بتحبونا ولا بنحبكم
ولا في بينا اي حب ولا علاقة ود
بلاش نفاق وكذب
— Abdou (@0abdou0) July 23, 2019