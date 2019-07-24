روحاني: طهران مستعدة للتفاوض لكن ما لم تكن المفاوضات تعني الاستسلام

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات عادلة ما لم تكن هذه المفاوضات تعني الاستسلام، موضحا أن بلاده "ترفض الاستسلام تحت مسمى الحوار".

أبرز ما ورد في حديث روحاني حسب وكالة الأنباء الإيرانية:

لم ولن تضيع فرصة للحوار … وما دمت في منصب الرئاسة، فإنني مستعد للحوار العادل والقانوني في ظل العزة والكرامة بهدف حل المشاكل والخلافات.

نرفض الاستسلام رفضا قاطعا تحت مسمى الحوار.

السعودية والكيان الصهيوني بذلا مساع كبيرة لعرقلة التوصل إلى هذا الاتفاق (من البداية).

أكدنا مرارا أن خفض التزاماتنا أمر مؤقت، ومتى التزم الطرف الآخر بتعهداته تجاه إيران، سنعود إلى الوضع السابق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب العام الماضي من اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015 مع إيران، لكنه قال إنه على استعداد لإجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية.

إيران، كانت رفعت مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة الـ3.67% المنصوص عليها في الاتفاق، كما زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى الـ300 كيلوغرام المتفق عليها.

بريطانيا لم ترسل أي وسطاء إلى إيران:

من ناحية أخرى قال مصدر دبلوماسي بريطاني (لرويترز)إن بلاده لم ترسل أي ممثلين إلى إيران كوسطاء، وذلك بعدما ذكر الوقع الإلكتروني لوكالة تسنيم للأنباء إن وسيطا أُرسل لبحث تحرير ناقلة ترفع علم بريطانيا تحتجزها الجمهورية الإسلامية.

المصدر، أضاف "لسنا على علم بإرسال أي ممثلين كوسطاء إلى إيران".

كان محمد محمد جلبايجاني رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني، قال اليوم الأربعاء إن بريطانيا أرسلت وسيطا إلى إيران لبحث تحرير الناقلة التي احتجزتها طهران في الأسبوع الماضي، وفقا للموقع الإلكتروني لوكالة تسنيم شبه الرسمية.

تصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا منذ احتجزت طهران الناقلة ستينا إمبيرو الأسبوع الماضي، وقالت إنها اصطدمت بقارب بصيد غيراني قبل أن يتم احتجازها.

لم يذكر جلبايجاني أي تفاصيل بشأن زيارة الوسيط البريطاني لكنه أشار بنبرة ساخرة لتدخل بريطانيا أثناء الحقبة الاستعمارية في الشؤون الإيرانية.

قالت وكالة تسنيم نقلا عنه "البلد الذي كان يعين يوما وزراء ومحامين في إيران وصل به الحال إلى أن يرسل وسيطا يتشفع لتحرير سفينته".

وفي ذات الشأن الإيراني قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية حسين دهقان للجزيرة، إن أي تغير في وضع مضيق هرمز قد يفتح باب مواجهة خطيرة.

أبرز ما جاء في حديث دهقان: