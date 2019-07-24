تأييد أوربي لمقترح بريطاني حول هرمز.. وفتور تجاه دعوة أمريكية

قال ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوربي إن فرنسا وإيطاليا والدنمارك أيدت مبدئيا خطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز.

فتور تجاه الدعوة الأمريكية:

يتناقض هذا الدعم، الذي جاء خلال اجتماع لمبعوثي دول الاتحاد الأوربي في بروكسل، تناقضا شديدا مع الاستجابة الفاترة التي أبداها الحلفاء الأوربيون لدعوة أمريكية مماثلة.

الدعوة الأمريكية، أُطلقت أولا في حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو/حزيران حيث كانت الدول تخشى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوربي، قال "طلب بريطانيا يجعل دعم الأوربيين لذلك أيسر، بخلاف طلب واشنطن".

الدبلوماسي الأوربي، أضاف "حرية الملاحة شيء أساسي، هذا منفصل عن حملة الولايات المتحدة لممارسة أقصى الضغوط على إيران".

الدبلوماسيون، قالوا، إن بريطانيا اقترحت الفكرة على دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوربي خلال اجتماع في بروكسل، قائلة إنها لن تشمل الاتحاد أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر.

كان ذلك أول اجتماع أوربي رسمي بعد أن طرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمام البرلمان أمس خطط حماية المضيق الذي يمر عبره خمس إنتاج النفط في العالم.

أعلنت بريطانيا خطتها بعد احتجاز قوات إيرانية خاصة للناقلة ستينا إمبيرو يوم الجمعة، وناقش المسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين، أيضا فكرة المهمة المحتملة.

لن تشمل المهمة المحتملة، على الأرجح مشاركة السفن فقط بل والطائرات أيضا، في محادثات مباشرة مع نظرائهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.

دبلوماسي ألماني كبير، قال في برلين إن وزير الخارجية هايكو ماس على اتصال وثيق بنظيريه البريطاني والفرنسي "للمساهمة في أمن" الخليج بما في ذلك الأمن البحري، فيما تدرس هولندا أيضا المقترح البريطاني.

في مدريد قال مسؤول إسباني إن مدريد أجرت محادثات مع لندن ولا تزال "تدرس الفكرة".

وزير خارجية بريطانيا -جيريمي هانت- يبحث سبل الحماية في مضيق هرمز

إيران ترفض وترمب لم يحصل على تعويض:

إيران، رفضت، المقترح البريطاني وقالت إن على القوى الأجنبية ترك مهمة تأمين خطوط الملاحة لإيران وغيرها من دول المنطقة.

تصدر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق معظم إنتاجها من النفط الخام عبر هذا المضيق.

ورغم مساعي الولايات المتحدة لحماية هذا الخط الملاحي الحيوي، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء إن بلاده أنفقت أموالا على مسار لم تعد تستخدمه مثلما كانت في الماضي، وأضاف خلال فعالية في واشنطن "لا نريده (المضيق).

ترمب أضاف" صرنا مصدرين، في إشارة إلى زيادة صادرات الطاقة الأمريكية، وقال "نحن من وفرنا الحماية فيه ولم نحصل أبدا على أي تعويض".

قال الدبلوماسيون إن بريطانيا تريد عقد مزيد من الاجتماعات مع عواصم أوربية منها ستوكهولم، بينما أبدت بولندا وألمانيا خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل اهتماما أيضا بالقيام بدور.

قال أحد المبعوثين إن مهمة حماية ممرات شحن النفط الحيوية في الشرق الأوسط ربما تديرها قيادة فرنسية-بريطانية مشتركة.

وأوضح الدبلوماسيون أن أي مهمة من هذا النوع ستتطلب موافقات برلمانية في بعض دول الاتحاد الأوربي.

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