بعد خطاب القسّام .. أهالي أسرى الاحتلال يهاجمون نتنياهو

تباينت ردود الأفعال الإسرائيلية بعد خطاب "أبو عبيدة" المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن ضباط وجنود الاحتلال الأسرى.

ما القصة؟

إننا ملتزون بإعادة كل من أورون شاؤول وهدار غولدين وأفيرا منغيستو وهشام السيد إلى أحضان عائلاتهم. لا أستطيع أن أعطي التفاصيل عن كل ما نقوم به ولكننا نقوم بأشياء كثيرة للغاية.

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 23, 2019