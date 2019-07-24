بريطانيا: بعد استقالة 9 وزراء جونسون يبدأ تشكيل حكومته

بدأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تشكيل حكومته الجديدة بعد استقالة عدد من الوزراء.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ووعد جونسون -في كلمة أمام مقر الحكومة بعد تكليفه رسميا من قبل الملكة إليزابيث الثانية- باتفاق جديد أفضل مع الاتحاد، وبأن تتم عملية الخروج من الاتحاد (بريكست) بلا أعذار أو استثناءات، على حد قوله.

وأصر جونسون على ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء، مشيرا إلى أن لديه ثقة تامة بإنهاء عملية الخروج خلال 99 يوما.

وكان جونسون قد صرح بأنه ينتظر العمل على ملف بريكست، الذي واجه عراقيل كثيرة خلال الفترة الأخيرة من ولاية سلفه تيريزا ماي.

وفي وقت سابق اليوم قدمت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي رسميا استقالتها إلى الملكة إليزابيث في قصر باكينغهام.

التفاصيل:

بدأ جونسون باختيار وزير الداخلية، ساجد جاويد، ليصبح وزيرا للمالية.

اختار جونسون، بريتي باتيل، التي استقالت من حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيرزا ماي، لتصبح وزيرة للداخلية خلفا لجاويد، حسبما أفادت قناة "آي تي في" المحلية.

كلف جونسون، دومينيك راب، الذي استقال أيضا من منصب وزير شؤون بريكست في حكومة ماي، ليصبح وزيرا للخارجية.

سيحتفظ ستيف باركلي، بمنصبه وزيرا لشؤون بريكست.

اختار جونسون، أيضا "بين والانس" وزيرا للدفاع، خلفا لـ"بينى موردونت"، التي أعلنت استقالتها، الأربعاء.

كان آخر منصب تولاه "والانس"، هو وزير الأمن والجريمة الاقتصادية.

تم اختيار النائبة البرلمانية ليز تروس، وزيرة للتجارة الدولية، والنائبة تيريزا فيليرز، وزيرة للبيئة.

وفي وقت سابق الأربعاء، تسلم جونسون، مهامه رسميا رئيسا لوزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي.

ووصل جونسون، قصر باكنغهام (مقر ملوك بريطانيا في لندن)، ليتم تنصيبه رسميا من جانب الملكة إليزابيث الثانية.

وأعلن القصر في بيان، أن الملكة إليزابيث قبلت استقالة تيريزا ماي، ليتولى جونسون رئاسة الوزراء خلفا لها.

والثلاثاء، أعلن حزب المحافظين، فوز جونسون، بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفا لـ "ماي" التي استقالت من منصبها في وقت سابق الشهر الماضي.

وفاز جونسون، بحصوله على 92 ألفًا و153 من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 46 ألفًا و656 لمنافسه وزير الخارجية الحالي جيريمي هنت، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم.

وكان تسعة وزراء بريطانيين أعلنوا استقالتهم من الحكومة، بعد فوز جونسون، برئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، وزعامة حزب المحافظين، خلفًا لتيريزا ماي.

استقالة 9 وزراء بعد فوز جونسون برئاسة الوزراء: