السعودية تتسبب في خلاف نادر داخل مجلس الشيوخ الأمريكي

تشهد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، التي عرفت تاريخيا بالتوافق القائم بين أعضائها من الحزبين، خلافا مريرا ونادرا بين كبار أعضائها من الجمهوريين والديمقراطيين.

ما القصة:

الخلاف جاء حول مشروعي قانونين بشأن المملكة العربية السعودية.

يتهم كل من السيناتور الجمهوري جيمس ريش، رئيس اللجنة، والسيناتور بوب مينينديز، كبير الديمقراطيين في اللجنة، بعضهما البعض بخرق الاتفاقات القائمة حول كيفية المضي قدما في مشروعي قانونين منفصلين يتعلقان بالضغط على السعودية بشأن دورها في الحرب في اليمن ومسؤولية المسؤولين السعوديين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

في تراجع عن التقاليد القائمة منذ وقت طويل، قرر ريش عقد اجتماع للجنة للتصويت على مشاريع القوانين هذا الأسبوع رغم اعتراضات نظيره الديمقراطي مينينديز.

أثارت هذه الخطوة غضب الديمقراطيين، لكن الجمهوريين قالوا إنه من الضروري المضي قدما في التصويت.

يقول خبراء ومساعدون لأعضاء بالكونغرس إن النزاع بين ريش ومينينديز يشكل تهديدا لطبيعة العمل القائمة على التوافق بين الحزبين في اللجنة، ويقوض صوت الكونغرس المنتقد للسعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

كان التقليد المتبع هو ألا يحدد القادة الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة اجتماعات التصويت على مشروعات القوانين إلا بموافقة الطرفين.

اعتمد هذا التقليد على الاعتقاد بأن المسائل الخلافية الحزبية يجب ألا تتجاوز حدود البلاد، وهو ما ميز لجنة العلاقات الخارجية عن أغلب لجان مجلس الشيوخ الأخرى التي انخرطت في خلافات حزبية متزايدة.

ما سبب الخلاف حول مشروعي القانونين؟

قدم ريش مشروع قانون من شأنه أن يجبر وزير الخارجية الأمريكي على إجراء مراجعة العلاقات الأمريكية السعودية ورفض أو إلغاء تأشيرات لبعض أعضاء العائلة المالكة السعودية ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

قال مساعدون لأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إن السيناتور ريش تشاور مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن مشروع القانون.

في المقابل قدم مينينديز والسيناتور الجمهوري تود يونغ مشروع قانون يتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه الرياض، بدعم من السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام والعديد من الأعضاء الديمقراطيين.

ينص مشروع القانون على وقف بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية، ويمنع الولايات المتحدة من إعادة تزويد الطائرات السعودية العاملة في اليمن بالوقود، كما يفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

يقول منتقدو مشروع قانون ريش إنه غير كاف في معاقبة السعودية، في حين يقول منتقدو مشروع قانون مينينديز إن مصيره هو الفشل، حيث من المتوقع أن يستخدم الرئيس دونالد ترمب حق الفيتو ضده.

مساعد لأحد الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ قال: "ريش لا يحاول اتخاذ موقف مخفف من السعوديين، إنه يحاول فعلا القيام بشيء مناسب، إنه يحاول إعادة تقييم العلاقة" بين واشنطن والرياض.

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