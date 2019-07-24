الرئاسة الجزائرية: دعوات إشراك الجيش بالحوار السياسي "فخ"

اعتبر نور الدين عيادي، الأمين العام للرئاسة الجزائرية، دعوات إشراك الجيش في الحوار السياسي للخروج من الأزمة الراهنة، "فخ" نصب له.

جاء ذلك في مقابلة أجرته معه وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء، تناولت الوضع السياسي في البلاد.

ماذا قال؟

الذين طالبوا بإشراك جيشنا في الحوار السياسي، يدركون الفخ الذي يُنصَب له في حال إشراكه.

جيشنا الجمهوري والوطني يعرف مهامه الدستورية، ويتصرف على هذا الأساس لحماية بلدنا من المخاطر المحدقة به.. يجب عدم الزج بقواتنا المسلحة في أي اعتبارات سياسية.

انسداد سياسي

يطالب ناشطون وأحزاب في الجزائر، بضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية طرفا في أي حوار للخروج من الأزمة، باعتبارها صاحبة النفوذ الأكبر في البلاد.

ترد قيادة الجيش بأنها ملتزمة بمهامها الدستورية وعدم الخروج عنها.

قبل أيام، أطلق الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، مبادرة سياسية جديدة، لتجاوز الانسداد الحاصل في البلاد، دون مشاركة مؤسسات الدولة والجيش.

تتلخص المبادرة في إطلاق حوار عاجل بقيادة شخصيات مستقلة، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسة في أقرب الآجال.

أعلنت قيادة الجيش دعمها للمبادرة باعتبارها "مقاربة إيجابية من أجل حوار جاد للخروج من الأزمة"، فيما اتهم قائد الأركان من أسماهم بـ "العملاء" بتعطيل كل مبادرات الحل وحذرهم من الاستمرار في هذا التوجه.

قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح

إقالة قائد الدرك الوطني

أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الأربعاء، قائد الدرك الوطني، الجنرال غالي بلقصير، بعد سنة قضاها في قيادة تلك القوات التابعة لوزارة الدفاع.

ذكر التلفزيون الرسمي أن بن صالح عين قائدا جديدا للدرك الوطني هو الجنرال عبد الرحمن عرعار، وهو يشغل حاليًا منصب قائد الأركان في الدرك الوطني، وهو ثاني أهم منصب في تلك القوات.

الدرك الوطني في الجزائر هي قوات رديفة للجيش، تتبع وزارة الدفاع، وتضم أكثر من نصف مليون عنصر، وتقوم بمهام الشرطة خارج المدن.

لم يذكر التلفزيون سبب إقالة بلقصير، الذي تولى هذا المنصب قبل سنة فقط، خلفًا للواء مناد نوبة، في يوليو/تموز 2018.

تتزامن إقالة بلقصير مع حملة ملاحقات ضد الفساد، شملت مسؤولين سابقين ورجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019).

يتكفل جهاز الدرك الوطني بالجزء الأكبر من التحقيقات الأمنية في ملفات الفساد.

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