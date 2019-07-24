الاحتلال يبعد طفلا و3 فلسطينيين عن الأقصى بعد طردهم سعوديا

أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، طفلا وثلاثة فلسطينيين عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، بعد اتهامهم بالاعتداء على ناشط سعودي زار مدينة القدس بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ناشط سعودي زار مدينة القدس بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية

ناصر قوس، مدير نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومية)، في مدينة القدس، قال في تصريحات لوكالة الأناضول: "استدعت الشرطة الإسرائيلية 9 فلسطينيين بينهم صحفيَين اثنين و3 حراس في المسجد الأٌقصى، إضافة إلى 4 مواطنين، بعد اتهامهم بالتعرض لناشط يقول إنه سعودي".

قوس أضاف: "سلّمت الشرطة الإسرائيلية الطفل مالك النابلسي، 14 عاما، أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما ".

قوس تابع: "كما سلمت الشرطة الإسرائيلية 3 مواطنين آخرين، أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، مع إمكانية تمديد فترة الإبعاد هذه".

أفرجت شرطة الاحتلال عن الصحفيين و3 حراس، في المسجد الأقصى دون إجراءات بحقهم.

كانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، إلى مركز تحقيق في القدس الغربية، حيث تم تسليمهم أوامر الإبعاد.

خلفيات:

هاجم فلسطينيون، الإثنين الماضي، ناشطا سعوديا، وطردوه من باحات المسجد الأقصى ومن أسواق مدينة القدس القديمة المحتلة إثر ظهوره برفقة مستوطنين إسرائيليين.

بحسب مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل وشهود عيان، لاحق عدد من الشبان والفتية الفلسطينيين الرجل الذي كان يرتدي الزي السعودي التقليدي من باحات المسجد الأقصى بعد التقاطه صورا برفقة مستوطنين ومن خلفهم مجموعة من الأعلام الإسرائيلية.