ناشيونال إنترست: الحرب مع إيران ستقتل عدداً لا يحصى من الأمريكيين

وصفت مجلة "ناشيونال إنترست"، الحرب المحتملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بالكابوس طويل الأمد، مشيرة إلى أنها ستكون دموية ومكلفة.

موقف متعجرف

نقلت الصحيفة عن الكاتب تيد جالن كاربنتر، قوله إن الموقف الأمريكي، الذي اعتقد بأن الحرب في العراق وفيتنام أشبه بنزهة، كلف الولايات المتحدة خسائر بشرية ومادية باهظة.

كاربنتر أشار إلى خسائر أمريكا في العراق التي قتل فيها 4400 جندي أمريكي حسب آخر الإحصاءات.

أضاف أن حرب العراق عام 2003، لم تجلب الاستقرار إلى المنطقة، بل أدت لظهور تنظيمات إرهابية معادية للأمن والاستقرار، فضلاً عن تهديد مصالح الولايات المتحدة.

أوضحت المجلة أنّ التاريخ مليء بأمثلة للحروب التي اعتقد السياسيون أنها ستكون سريعة وسهلة، إلا أنّها لم تلاقِ توقعاتهم.

من الأمثلة التي طرحها الكاتب، الحرب التي خاضها الرئيس الأمريكي إبراهام لينكون، لتحرير العبيد عام 1863، والتي خلفت عدداً كبيراً من القتلى، علمًا أنّه توقع ألا تدوم أكثر من 90 يوماً. كما أن دولاً أوربية توقعت في عام 1914، أن تستغرق الحرب أشهراُ فقط وتنتهي بفوز أوربي، لكنّها تحوّلت الى حرب عالمية.

قتل في تلك الحروب الملايين، وسقطت أنظمة سياسية على عكس ما كان متوقعاً، في ألمانيا والنمسا وهنغاريا.

بحسب الكاتب فإنّ الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب، يصر على اتخاذ نفس الافتراض الخاطئ، بشأن الحرب مع إيران، وهو أمر مقلق للغاية.

حلفاء إيران

عدا عن تكاليف الحروب الباهظة، أشار الكاتب إلى حلفاء إيران في المنطقة، الذين قد يهاجمون المصالح الأمريكية في حال تعرض طهران للحرب.

تحتفظ إيران بعلاقات وثيقة مع حزب الله في لبنان، ومليشيات شيعية في العراق.

تواجه الأغلبية الشيعية في البحرين ضغوطاً واضطهاداً قد يدفعها للمشاركة في الحرب إلى جانب إيران.

لدى إيران القدرة على خوض حرب، لا سيما عبر الهجمات السيبرانية والغواصات والقوات الخاصة واستخدام الصواريخ.

خلصت المجلة إلى أن طهران لديها العديد من الطرق للرد على أي عدوان محتمل، ما يجعل من الحكمة ألا تغامر الولايات المتحدة بهذا المسار المحفوف بالخطر.

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