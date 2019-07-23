مصر: الأمن يصفي المعتقلين ويزعم مقتلهم في اشتباكات مع الشرطة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قوات الأمن المصرية تنفذ عمليات إعدام خارج القانون بحق المعتقلين من الخصوم السياسيين للنظام الحالي.

نقلت الصحيفة شهادات أسر لمعتقلين قتلوا عقب اعتقالهم واختفائهم قسريا لشهور، كما اعتمدت الصحيفة في تقريرها على شهادات مسؤولين ومراقبين غربيين.

تقرير الصحيفة:

اعتقلت السلطات المصرية محمد عبد الستار في المدرسة حيث يعمل مدرسا في أبريل/نيسان 2017، كما اعتقل الأمن شخصا آخر يدعى صبري صلاح في الشهر التالي.

طالبت زوجتا عبدالستار وصلاح الحكومة بمعلومات عن مكان اختفائهما بعد أيام من اعتقالهما إلا أنهما لم يحصلا على أي إجابة.

بعد شهر من اختفاء الرجلين، قالت الحكومة إنهما لقيا حتفهما في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين.

أثارت عمليات القتل تلك وغيرها اتهامات بأن قوات الأمن المصرية تقتل المعتقل وتدعي بعد ذلك أنهم قتلوا في اشتباكات مع الشرطة، وفقا لاتهامات مسؤولين أمنيين غربيين وأقارب للضحايا ووثائق اطلعت عليها "وول ستريت جورنال".

عمليات القتل هي من بين مئات تنفذها وزارة الداخلية المصرية وهي تتصارع مع هجمات "تنظيم الدولة" وغيرها من الجماعات المسلحة. وقد أودت هذه الهجمات بحياة مئات المصريين في السنوات الأخيرة.

أدت هجمات المسلحين والاستجابة المميتة بشكل متزايد من قبل قوات الأمن إلى مزيد من التدقيق في سجل حقوق الإنسان للنظام المصري، ومن المعروف أن الحكومة المصرية حليف رئيسي للولايات المتحدة وحصلت على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية.

قالت وزارة الداخلية إنها قتلت 153 شخصًا على الأقل في مداهمات في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بعدما قتلت 235 شخصا في عام 2018. بالمقارنة، قتلت قوات الأمن 33 شخصًا في عام 2015، وهو العام الأول الذي أعلنت فيه الوزارة عن عدد كبير من المداهمات قاتلة.

لم يرد متحدث باسم الحكومة المصرية على طلبات التعليق بشأن تزايد أعداد القتلى على مدار العام الماضي.

متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الاتهامات مقلقة للغاية.

أشار تقرير الخارجية الأمريكية السنوي بشأن حقوق الإنسان إلى تقارير عديدة في عام 2018 عن عمليات قتل تعسفي وخارج نطاق القانون ارتكبتها قوات الأمن المصرية.

يقول محللون موالون للحكومة إن قوات الأمن تسعى إلى القبض على المشتبه بهم بدلاً من قتلهم. كما يزعم مسؤولو شرطة سابقون أن بعض المصريين الذين تقول أسرهم أنهم اختفوا على أيدي الدولة انضموا إلى خلايا مقاتلة دون علم أقربائهم.

خالد عكاشة، ضابط شرطة سابق عمل في وحدة لمكافحة الإرهاب: "ما لدينا في مصر ليس قتلا خارج القانون،إنه دفاع شرعي عن النفس في وجه نمط من الإرهاب".

في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد يوم من تفجير حافلة سياحية في القاهرة راح ضحيتها أربعة أشخاص، قالت وزارة الداخلية المصرية إنها قتلت 40 شخصا في ليلة واحدة من المداهمات على مخابئ إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات على السائحين والجيش المصري والكنائس.

نشرت الحكومة لاحقا صورا تظهر أحمد يسري عبد العظيم/31 عاما/ ويعمل محاسبا، وإبراهيم غدير/24 عاما/ مبرمج حاسب آلي، من بين القتلى.

صدمت الصور أفراد العائلتين لأنهم كانوا يعتقدون أن قريبيهما محتجزين لدى الشرطة خلال المداهمة.

حاول أقارب "المعتقلين الإثنين" البحث عن أماكن تواجدهما بعد اختفائهما لشهور بعد قضائهما عامين في السجن بتهم تتعلق بجرائم إرهاب تقول أسرتيهما إنها كاذبة تماما.

يقول أحد أقارب الضحيتين: فجأة شعرت بالخزي من أن أقول إني مصري.

الأسرة قالت إن المسؤولين في المشرحة بالقاهرة أقروا بوجود الجثث لديهم إلا أنهم رفضوا تسليمها للأسرة. ولم يجب متحدث باسم الحكومة عن طلب للتعليق على القضية.

تعلن وزارة الداخلية المصرية بصورة اعتيادية أنها قتلت مسلحين في تبادل لإطلاق النار مصحوبة عادة بصور للمسلحين المزعومين يرقدون قتلى بجوار أسلحة نارية. لكنها في نفس الوقت لا تعلن عن أي إصابات بين قوات الأمن.

في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي نشرت الحكومة المصرية سلسلة من الصور لوسائل الإعلام تظهر رجال على الأرض قتلى وبجوارهم أسلحة نارية.

مراقبون غربيون ومحللون أمنيون قالوا إن عمليات القتل شملت مسلحين مشتبه بهم إلى جانب آخرين جرى اعتقالهم في عمليات قمع أمنية.

مسؤولون غربيون قالوا إن الحكومة المصرية تأمل أن يكون للمداهمات تأثير رادع.

مسؤول أمني غربي يتابع الوضع في القاهرة: " الرسالة هي: احترسوا، إذا انضممتم إلى أي واحدة من هذه الخلايا لن تحصلوا على أي مساعدة من النظام القضائي".

في الشهور الأخيرة، استخدمت وسائل إعلام رسمية لغة الانتقام والثأر من هجمات المسلحين.

من بين من تم التعرف عليهم بين القتلى سجناء، وفقا لأقارب القتلى ومراسلات مع الحكومة اطلعت عليها الصحيفة.

اعتقلت قوات الأمن عبد الستار من المدرسة حيث كان يعمل في محافظة البحيرة في أبريل/نيسان 2017.

طلبت مدرسته في خطاب، اطلعت عليه وول ستريت جورنال، معلومات عنه مكان احتجازه من وزارة الداخلية، في الشهر التالي قالت الوزارة إنه قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

اعتقلت قوات الأمن صلاح/46 عاما/ في مايو/أيار 2017، وفقا لمحاميه وأسرته.

أبلغت زوجته عن اختفائه في برقية رسمية بعد أيام من اعتقاله، خشية من اختفائه.

في 20 يونيو/حزيران 2017 قالت وزارة الداخلية إنه قتل وثلاثة آخرون في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة لشقة قالت الوزارة إنها استخدمت وكرا للمسلحين.

لم تقر الحكومة أو تذكر سببا لاعتقال صلاح. ولم يجب متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق على هذه القضايا.

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