قائد البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية في الخليج

قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي اليوم الثلاثاء إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.

أبرز تصريحات خانزادي لوكالة نادي المراسلين الشباب:

نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة.

لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأمريكا يوما بيوم ولحظة بلحظة.

إيران ستجري تدريبات بحرية مع دول حليفة للمرة الأولى بحلول نهاية السنة الفارسية في مارس/آذار 2020، لكنه لم يذكر الدول التي قد تشارك في التدريبات.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده اتخذت إجراءات ضد الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، تنفيذا للقانون الدولي لا ردا على أفعال بريطانيا، في إشارة إلى احتجاز البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبل أسبوعين في مضيق جبل طارق.

أبرز تصريحات ظريف:

إيران لا تسعى للمواجهة، بل تريد علاقات طبيعية مبنية على الاحترام المتبادل.

يسهل بدء صراع لكن قد يستحيل إنهاؤه.

من المهم أن يدرك الجميع، ومن المهم أن يفهم بوريس جونسون أن إيران لا تسعى للمواجهة.

من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي زار طهران أمس الإثنين، إن طهران كانت وما زالت تحافظ على أمن الملاحة في الخليج.

زيادة التوتر في الخليج: