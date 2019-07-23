صحفيون عرب يزورون إسرائيل.. كيف استقبلهم المقدسيون؟

قالت صحيفة جيروساليم بوست الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية إن وفدا إعلاميا عربيا وصل الى إٍسرائيل عبر الأردن.

وفد صحفي عربي في إسرائيل:

ذكرت الصحيفة أن الوفد يضم صحفيين من السعودية والعراق ومصر والإمارات.

لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم خَشية تعرضهم لمتاعب عند عودتهم، حسب تعبيرها.

يشارك في الوفد لأول مرة، صحفيون من السعودية والعراق اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية بإسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت أن الوفد سيلتقي نواباً في الكنيست ومسؤولين في وزارة الخارجية، وأكاديميين إسرائيليين.

وأضافت أن الوفد سيزور متحف المحرقة النازية، والأماكن المقدسة في القدس، ومدن الناصرة وحيفا وتل أبيب.

أتطلع للقاء هذا الوفد الكريم ومشاركته هموم إسرائيل الأمنية وصورة جيش الدفاع الاسرائيلي الحقيقية. أهلا وسهلا بالوفد. https://t.co/sQ6H1GHkx5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 21, 2019

سباب وبصق:

طرد فلسطينيون مقدسيون السعودي المدعو محمد سعود من داخل باحات المسجد الأقصى لدى دخوله إليه مساء اليوم الإثنين.

تداول ناشطون على منصات التواصل مقاطع فيديو قالوا إنها للناشط الإعلامي السعودي محمد سعود المشارك في زيارة وفد صحفي عربي إلى إسرائيل.

تعرفت مجموعة من المصلين عليه لدى دخوله المسجد الأقصى وطارده بعضهم.

سبوه ونعتوه بالمطبع الصهيوني. وسعود هو أكاديمي يدرس في كلية الحقوق في جامعة الملك سعود في الرياض وواحد من ستة إعلاميين وكتاب عرب من العراق ومصر والأردن يزورون إسرائيل برعاية الخارجية الإسرائيلية.

كان سعود قد منح إذاعة الجيش الإسرائيلي حديثا إذاعيا قال فيه باللغة العبرية إنه يحب إسرائيل ويشعر إن الإسرائيليين مثل عائلته.

مقابلة الإعلامي السعودي مع إذاعة إسرائيلية:

ذكرت صفحة إسرائيل بالعربية على "فيسبوك" أن ناشطا إعلاميا سعوديا يدعى محمد سعود يزور إسرائيل قال في حديث مع إذاعة غالاتس الإسرائيلية إن الشعب الإسرائيلي يشبه شعبه.

الناشط الإعلامي السعودي محمد سعود أثناء إدلائه بحديث لإذاعة إسرائيلية

اعتبر الناشط الإعلامي السعودي الشعب الإسرائيلي مثل عائلته، معبراً عن حبه لدولة إسرائيل وحلمه بزيارة القدس.

خلال المقابلة مع الإعلامي السعودي في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي دار هذا الحوار.

يقول بـ "العبرية " اسمي محمد سعود، أنا من دولة السعودية، أسكن في الرياض. أحب إسرائيل كثيرا. وأحب السلام وأحب الإسرائيليين لأنهم مثلنا لطيفون، تعرفت عليهم وهم مثل عائلتي، وأحب هذه البلاد".

يرد على سؤال للمراسل حول ما إذا هناك سعوديين يرغبون بزيارة إٍسرائيل/ يجيب بالعربية أنه يتمنى ان يتم اللقاء المقبل في السعودية.

يواصل سعود: تعرفت على حاخامات مثل الراف أمنون يستحاق، وأحب الأغاني العبرية وموسيقى إسرائيل، واستمع لمغنين مثل زوهر أرغوف وحين لبرشتاين"

ردود فعل:

دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الخطوة واعتبرتها شكلاً من أشكال التطبيع، وجُرماً يتعارض مع موقف اتحاد الصحفيين العرب.

دانت النقابة الصحفيين مشاركة صحفيين عرب ومنهم سعوديون وعراقيون في لقاءات وأنشطة خلال زيارتهم لإسرائيل.

اعتبرت النقابة ذلك خطوة تطبيعية مع سلطات الاحتلال وطعنة ً لموقف النقابة المناهض للتطبيع.

دعت النقابة ُ الاتحاد العام للصحفيين العرب ونقابات وجمعيات الصحفيين في الدول العربية الى الالتزام بقرارات ومبادئ الاتحاد.

طالبت بمحاسبة كل صحفي يشارك في مثل هذه الزيارات والأنشطة.

غرد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي قائلا: بعد أن تواردت أنباء بأن صحفيين عرب وبينهم عراقيون يقومون الآن بزيارة إلى الكيان الصهيوني قررنا في نقابة الصحفيين العراقيين إصدار بيان استنكرنا فيه بشدة تلك الزيارة المشؤومة، وأيضا اتخذنا قرارا بإصدار عقوبات رادعة في حقهم تصل إلى الفصل من عضوية النقابة.

بعد أن تواردت الأنباء بأن صحفيين عرب وبينهم عراقيون يقومون الان بزيارة الى الكيان الصهيوني قررنا في #نقابة_الصحفيين_العراقيين اصدار بيان استنكرنا فيه وبشدة تلك الزيارة المشؤومة وايضا اتخذنا قرارا بإصدارعقوبات رادعة بحقهم تصل الى الفصل من عضوية النقابة pic.twitter.com/WESnQHJSfd — مؤيد اللامي (@moaidallami) July 22, 2019

غرد الباحث السعودي عبد الحميد الحكيم مدافعا عن الزيارة بالقول زيارة السعوديين لإسرائيل تمثل لي شخصيا أكبر جائزة حصدتها من زيارتي لإسرائيل حتى الآن، حيث كانت بداية لكسر قداسة الموروث الخاطئ لكراهية اليهود في مجتمعي.

الحكيم قال أقترح عمل حوار بين الوفد الزائر وشباب إسرائيليين في برنامج تلفزيوني ليكون بداية انطلاقة نوعية.

هذا السلوك الهمجي ناتج عن ارادةمشتركة بين السلطة الفلسطينيةوحماس بتجريم أي خطوة نحو تحقيق السلام بل النقطة الوحيدةالتي يلتقون فيها،فهل من المنطق أن نرهن مصالحنا في دول الخليج بتحقيق السلام ونحن نمر في مواجهةصراع وجودي مع طهران إلى قرار إدارة سياسية تكون مخرجاتها بهذا الشكل المعيب https://t.co/UHb0is69XF — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) July 22, 2019