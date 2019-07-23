شاهد: وزيرة الهجرة المصرية تتوعد منتقدي النظام بـ "قطع الرقبة"

هددت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبد الشهيد، المنتقدين للأوضاع في بلادها من الخارج بـ "قطع الرقبة"، مؤكدة أن أي انتقاد غير مقبول، "ولا حتى كلمة واحدة".
وأكدت الوزيرة أنها ستقوم بتوضيح حقيقة ما تقصد خلال لقاء تجريه، الثلاثاء، مع الجالية المصرية في مونتريال.
كما أكدت المستشارة الإعلامية أن حديث الوزيرة تم تأويله بطريقة خاطئة.
تشهد الوزيرة المصرية احتفاء برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية بشهر يوليو/ تموز، شهراً للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، تقديراً لدور الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي، بحضور سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، وقنصلها العام في مونتريال حسام محرم، وعضو برلمان أونتاريو من أصل مصري شريف سبعاوي.