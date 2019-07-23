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سياسة|مصر

شاهد: وزيرة الهجرة المصرية تتوعد منتقدي النظام بـ "قطع الرقبة"

23/7/2019

هددت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبد الشهيد، المنتقدين للأوضاع في بلادها من الخارج بـ "قطع الرقبة"، مؤكدة أن أي انتقاد غير مقبول، "ولا حتى كلمة واحدة".

التفاصيل:
  • قالت الوزيرة في تجمع للجالية المصرية في كندا، احتفالاً برفع العلم المصري في برلمان أونتاريو: "أي حد يقول كلمة على مصر ها يحصله إيه (سيحدث له ماذا؟) يتقطع"، ممررة يديها على الرقبة في إشارة لعلامة الذبح، ليقابل الحاضرون من المهاجرين المصريين كلامها بالتصفيق.
  • قالت مكرم: "لن نقبل أي كلمة على مصر لأن ماعندناش (ليس لدينا) غير بلد واحدة، وهي اللي بتضمنا (تجمعنا) كلنا. مصر اللي بتقربنا كلنا مع بعض مهما اتغربنا، ومهما روحنا، ومهما جينا بتفضل البلد داخلة في قلبنا، وما نستحملش عليها كلمة من بره من أي حد".

وأكدت الوزيرة أنها ستقوم بتوضيح حقيقة ما تقصد خلال لقاء تجريه، الثلاثاء، مع الجالية المصرية في مونتريال.

كما أكدت المستشارة الإعلامية أن حديث الوزيرة تم تأويله بطريقة خاطئة.

خلفية:

تشهد الوزيرة المصرية احتفاء برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية بشهر يوليو/ تموز، شهراً للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، تقديراً لدور الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي، بحضور سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، وقنصلها العام في مونتريال حسام محرم، وعضو برلمان أونتاريو من أصل مصري شريف سبعاوي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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