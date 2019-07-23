ردا على "نيويورك تايمز".. قطر: لا نتدخل بشؤون الصومال

أكّد مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الثلاثاء، أنّ السياسة الخارجية للدوحة تركز على دعم الاستقرار والازدهار في جميع دول العالم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.

جاء ذلك في بيان تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة الماضي، اتهم قطر استناداً إلى تسجيلات مزعومة مسرّبة، بـ "التورط" في تفجيرات وقعت في الصومال.

بيان مكتب الاتصال الحكومي:

شدد البيان على أن "المواطن القطري الذي نشرت الصحيفة تعليقا له حول تفجيرات وقعت في الصومال، لا يمثل حكومة قطر".

أوضح أن "المدعو خليفة المهندي ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة قطر، ولم يكن مستشاراً أبداً، وهو لا يمثل قطر، وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة".

شدد على أنه "سيتم إجراء تحقيق حول هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته بشكل قانوني، والتي نكرر تأكيدنا بأنها لا تمثل مبادئنا".

أكد أن "الصومال شريك مهم للدوحة، ولا يتم التدخل في شؤونه الداخلية، فالعلاقة بين قطر والصومال مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

أضاف أن "الإمارات اتبعت في الصومال سياسة خارجية تسعى إلى التلاعب والسيطرة مقابل الدعم المالي، وهذا الأمر ضد مبادئنا وقيمنا".

أكد على "استمرار دعم قطر للحكومة الصومالية بهدف الحفاظ على الاستقرار في الصومال".

أعرب عن تمنياته لحكومة الصومال وشعبها بالاستقرار والازدهار.

أوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه طلب الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، لدعم التحقيق الذي تجريه حكومة قطر حول المزاعم التي نشرتها.

لفت إلى أنه "لم يتم قبول هذا الطلب نظراً للسياسة التحريرية الخاصة بالصحيفة".

أكد مكتب الاتصال الحكومي أنه "يحترم سياسات الصحيفة، ولن يتخذ المزيد من الإجراءات في سبيل الحصول على التسجيلات مع استمرار التحقيق في هذا الشأن".

اعتدنا على مصداقية صحيفة @NYTimes واحترام آرائهم ومقالاتهم، إلا أن الصحيفة لم تنقل ما جاء في بيان المكتب الذي تمت مشاركته مع @ddknyt و @ronenbergman بتاريخ 9 يوليو والذي نص على أن الشخص المذكور لا يُمثل حكومة دولة قطر بأي صفة وسيُحاسب قانونياً على تعليقاته https://t.co/mTppUGG7CQ — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) July 23, 2019

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