البث الحي
سياسة

ردا على "نيويورك تايمز".. قطر: لا نتدخل بشؤون الصومال

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
23/7/2019

أكّد مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الثلاثاء، أنّ السياسة الخارجية للدوحة تركز على دعم الاستقرار والازدهار في جميع دول العالم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.

جاء ذلك في بيان تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة الماضي، اتهم قطر استناداً إلى تسجيلات مزعومة مسرّبة، بـ "التورط" في تفجيرات وقعت في الصومال.

بيان مكتب الاتصال الحكومي:
  • شدد البيان على أن "المواطن القطري الذي نشرت الصحيفة تعليقا له حول تفجيرات وقعت في الصومال، لا يمثل حكومة قطر".
  • أوضح أن "المدعو خليفة المهندي ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة قطر، ولم يكن مستشاراً أبداً، وهو لا يمثل قطر، وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة".
  • شدد على أنه "سيتم إجراء تحقيق حول هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته بشكل قانوني، والتي نكرر تأكيدنا بأنها لا تمثل مبادئنا".
  • أكد أن "الصومال شريك مهم للدوحة، ولا يتم التدخل في شؤونه الداخلية، فالعلاقة بين قطر والصومال مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
  • أضاف أن "الإمارات اتبعت في الصومال سياسة خارجية تسعى إلى التلاعب والسيطرة مقابل الدعم المالي، وهذا الأمر ضد مبادئنا وقيمنا".
  • أكد على "استمرار دعم قطر للحكومة الصومالية بهدف الحفاظ على الاستقرار في الصومال".
  • أعرب عن تمنياته لحكومة الصومال وشعبها بالاستقرار والازدهار.
  • أوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه طلب الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، لدعم التحقيق الذي تجريه حكومة قطر حول المزاعم التي نشرتها.
  • لفت إلى أنه "لم يتم قبول هذا الطلب نظراً للسياسة التحريرية الخاصة بالصحيفة".
  • أكد مكتب الاتصال الحكومي أنه "يحترم سياسات الصحيفة، ولن يتخذ المزيد من الإجراءات في سبيل الحصول على التسجيلات مع استمرار التحقيق في هذا الشأن".

خلفيات:
  • قالت "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، إن "الصومال ظهرت خلال العامين الماضيين كساحة رئيسية للصراع بين قطر والإمارات".
  • أضافت أنها حصلت على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية اعترضتها وكالة استخبارات معارضة لقطر، دون أن توضح جنسية هذه الوكالة.
  • كانت الصحيفة الأمريكية أوردت في تقريرها الصادر أمس نصوصا من تسجيل مكالمة هاتفية بين سفير قطر بالصومال، ورجل الأعمال القطري خليفة المهندي، قالت إنها حصلت عليها من مخابرات دولة على خلاف مع قطر، تحدث فيها المهندي عن انفجار بمدينة بوصاصو.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)