خان: باكستان ساعدت أمريكا في العثور على بن لادن

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن الاستخبارات الباكستانية قدمت للمخابرات الأمريكية (سي آي إيه) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتله.

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قال عمران خان الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن "إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت المعلومات التي سمحت (للأمريكيين) بتحديد مكان أسامة بن لادن".

أضاف عمران خان "إذا سألتم السي آي إيه (…) إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت (المعلومات) عن مكان أولي بفضل معطيات هاتفية".

الشيخ أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة ـ أرشيف

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