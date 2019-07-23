جرحى بقذائف من سوريا سقطت على مدينة تركية

شهدت الحدود السورية التركية، أمس الإثنين، ثلاثة تفجيرات منفصلة، في مدينتي إعزاز وجرابلس وبلدة اخترين، وسقوط قذائف على ولاية شانلي أورفة جنوب شرق تركيا.

التفاصيل حسب وكالة الأناضول:

قضى طفل وموظف في منظمة "IHH" التركية، وأصيب 5 آخرون، بتفجير دراجة نارية في بلدة اخترين بريف حلب الشمالي.

جرح 14 مدنيًا بتفجير مماثل وسط سوق شعبي في جرابلس بريف حلب الشرقي.

عدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، بانفجار عبوة ناسفة، على طريق مدينة اعزاز شمالي حلب.

قذائف أطلقت من سوريا على ولاية شانلي أورفة، تسببت بجرح 6 أشخاص بينهم طفل جنوب شرق تركيا.

لم تعلن أي جهة عن تبني التفجيرات أو القذائف وعادة تتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بتلك العمليات، ولكنها لم تتهم أي جهة في الحادثة الأخيرة.

مباحثات تركية أمريكية

وفد أمريكي اختتم، أمس الإثنين، مباحثاته مع مسؤولين أتراك في أنقرة.

الوفد الأمريكي يترأسه مبعوث واشنطن إلى سوريا، جيمس جيفري بحث مع مسؤولين أتراك الملف السوري.

الأطراف تناولت الأوضاع في إدلب والمنطقة الآمنة شمالي سوريا، ومسار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

لقطات جوية تظهر حجم الدمار الناجم عن قصف الطائرات الروسية للسوق الشعبي في مدينة معرة النعمان بريف #ادلب ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 30 شهيداً رغم نفي وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن الجريمة فإننا نؤكد أن الطائرات الروسية هي من ارتكب المجزرة

رابط يوتيوب: https://t.co/GJTdl3W9Dn pic.twitter.com/D29Q6klAmS — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) July 22, 2019

منطقة آمنة في سوريا

وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، شدد على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج وحدات حماية الشعب الكردية، من تلك المنطقة، وتدمير التحصينات فيها.

حسب وسائل إعلام تركية فإن المنطقة الآمنة في سوريا ستمتد على طول الحدود التركية الجنوبية وفي مناطق شرق الفرات الخاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية.

في عمق 32 كيلومترًا ستمتد المنطقة داخل الأراضي السورية، على مسافة 460 كيلومترًا، وستضم مدنًا وبلدات مختلفة، تتبع للحسكة وحلب والرقة.

تركيا قامت فعليًا بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، بإنشاء مناطق آمنة تصل مساحتها إلى أربعة آلاف متر مربع في الشمال السوري.

غير أن أردوغان قال أكثر من مرة إن بلاده ستواصل استكمال إنشاء المناطق الآمنة، وصولًا إلى الجزء الشرقي من نهر الفرات.

فيديو من المجزرة المروعة في معرة النعمان بريف إدلب pic.twitter.com/8K4eUVRIsh — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) July 22, 2019

تصعيد في إدلب

الحديث عن المنطقة الآمنة يتزامن مع تصعيد لقوات النظام السوري وحلفائها في إدلب وريفها.

غارات جوية تسببت أمس الإثنين، بمقتل 39 شخصًا بينهم مدنيين، وإصابة 60 آخرين بينهم نساء وأطفال، في معرة النعمان جنوبي إدلب.

الدفاع المدني السوري، وناشطون سوريون، اتهموا روسيا بتعمد استهداف سوق شعبي في ريف إدلب.

وزارة الدفاع الروسية، نفت في بيان لها أن تكون طائراتها قد شنت ضربات جوية على مدينة معرة النعمان.

المجمع التربوي في معرة النعمان، أعلن إيقاف الدوام في المدارس لنهاية الأسبوع، جراء الغارات الجوية على المنطقة.

مشاهد مصورة بثها ناشطون، أظهرت استمرار الدفاع المدني بانتشال العالقين بين الركام في معرة النعمان.

https://twitter.com/Omar_Madaniah/status/1153421240159416321?ref_src=twsrc%5Etfw

جريمة دولية