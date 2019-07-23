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جرحى بقذائف من سوريا سقطت على مدينة تركية

قصف على معرة النعمان شمالي سوريا
قصف على معرة النعمان شمالي سوريا
23/7/2019

شهدت الحدود السورية التركية، أمس الإثنين، ثلاثة تفجيرات منفصلة، في مدينتي إعزاز وجرابلس وبلدة اخترين، وسقوط قذائف على ولاية شانلي أورفة جنوب شرق تركيا.

التفاصيل حسب وكالة الأناضول:
  • قضى طفل وموظف في منظمة "IHH" التركية، وأصيب 5 آخرون، بتفجير دراجة نارية في بلدة اخترين بريف حلب الشمالي.
  • جرح 14 مدنيًا بتفجير مماثل وسط سوق شعبي في جرابلس بريف حلب الشرقي.
  • عدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، بانفجار عبوة ناسفة، على طريق مدينة اعزاز شمالي حلب.
  • قذائف أطلقت من سوريا على ولاية شانلي أورفة، تسببت بجرح 6 أشخاص بينهم طفل جنوب شرق تركيا.
  •  لم تعلن أي جهة عن تبني التفجيرات أو القذائف وعادة تتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بتلك العمليات، ولكنها لم تتهم أي جهة في الحادثة الأخيرة.
مباحثات تركية أمريكية
  • وفد أمريكي اختتم، أمس الإثنين، مباحثاته مع مسؤولين أتراك في أنقرة.
  • الوفد الأمريكي يترأسه مبعوث واشنطن إلى سوريا، جيمس جيفري بحث مع مسؤولين أتراك الملف السوري.
  • الأطراف تناولت الأوضاع في إدلب والمنطقة الآمنة شمالي سوريا، ومسار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

منطقة آمنة في سوريا
  • وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، شدد على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج وحدات حماية الشعب الكردية، من تلك المنطقة، وتدمير التحصينات فيها.
  • حسب وسائل إعلام تركية فإن المنطقة الآمنة في سوريا ستمتد على طول الحدود التركية الجنوبية وفي مناطق شرق الفرات الخاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية.
  • في عمق 32 كيلومترًا ستمتد المنطقة داخل الأراضي السورية، على مسافة 460 كيلومترًا، وستضم مدنًا وبلدات مختلفة، تتبع للحسكة وحلب والرقة.
  • تركيا قامت فعليًا بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، بإنشاء مناطق آمنة تصل مساحتها إلى أربعة آلاف متر مربع في الشمال السوري.
  • غير أن أردوغان قال أكثر من مرة إن بلاده ستواصل استكمال إنشاء المناطق الآمنة، وصولًا إلى الجزء الشرقي من نهر الفرات. 

تصعيد في إدلب
  • الحديث عن المنطقة الآمنة يتزامن مع تصعيد لقوات النظام السوري وحلفائها في إدلب وريفها.
  • غارات جوية تسببت أمس الإثنين، بمقتل 39 شخصًا بينهم مدنيين، وإصابة 60 آخرين بينهم نساء وأطفال، في معرة النعمان جنوبي إدلب.
  • الدفاع المدني السوري، وناشطون سوريون، اتهموا روسيا بتعمد استهداف سوق شعبي في ريف إدلب.
  •  وزارة الدفاع الروسية، نفت في بيان لها أن تكون طائراتها قد شنت ضربات جوية على مدينة معرة النعمان.
  • المجمع التربوي في معرة النعمان، أعلن إيقاف الدوام في المدارس لنهاية الأسبوع، جراء الغارات الجوية على المنطقة.
  • مشاهد مصورة بثها ناشطون، أظهرت استمرار الدفاع المدني بانتشال العالقين بين الركام في معرة النعمان.

https://twitter.com/Omar_Madaniah/status/1153421240159416321?ref_src=twsrc%5Etfw

جريمة دولية
  • الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، قال في بيان له الإثنين، إن جرائم الحرب المستمرة، لا تأتي على هامش العمليات العسكرية.
  • الائتلاف شدد على أن استهداف المدنيين وقتلهم هو الهدف الرئيس لهجمات النظام وروسيا على المنطقة.
  • البيان: طبيعة هذه الجرائم يحولها إلى جرائم دولية تترتب عليها مسؤوليات دولية جنائية.
  • بيان الائتلاف: النظام وحلفاؤه لا يتصورون وجود خيارات أخرى في مواجهة المعارضة سوى الاستمرار في القتل.
  • الأمم المتحدة حذرت من تعرض حياة أكثر من 10 ملايين سوري للخطر، بسبب تواجدهم في مناطق ملوثة بالألغام.
  • الأمم المتحدة دعت كافة الأطراف إلى السماح بإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات، وضمان احترام وسلامة العاملين في المجال الإنساني المسؤولين عن إزالة الألغام.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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