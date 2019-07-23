البث الحي
سياسة|تونس

تونس تواجه مشكلة إيجاد مدافن للمهاجرين الغارقين في البحر

جثث مهاجرين على سواحل تونس تنتظر دفنها
جثث مهاجرين على سواحل تونس تنتظر دفنها
22/7/2019

تنبعث روائح كريهة في محيط مشرحة إحدى مستشفيات محافظة قابس بالجنوب التونسي حيث تكدست عشرات الجثث التي تم انتشالها بعد كوارث غرق في البحر المتوسط، في انتظار دفنها.

ما القصة؟
  • مع تعطل عمليات الإنقاذ في الأشهر الأخيرة في البحر المتوسط، شهد البحر سلسلة من حوادث الغرق المميتة منذ مايو/أيار خلف آخرها أكثر من 80 قتيلا في الأول من يوليو/تموز.
  • في الأسابيع الأخيرة تم انتشال أكثر من ثمانين جثة من سواحل ولاية مدنين (جنوب شرقي) بين مدينتي جرجيس وجربة وعلى بعد بضع عشرات الكيلومترات من ليبيا.
  • أرسلت جميع هذه الجثث إلى مستشفى قابس، الولاية المجاورة لولاية مدنين، الوحيد في جنوب تونس المجهز لإجراء تحاليل الحمض النووي.    
  • بدأت السلطات التونسية في الآونة الأخيرة بدافع "إنساني" وتحت ضغط المجتمع، إجراء تحاليل الحمض النووي للمهاجرين مجهولي الهوية، بحسب إدارة المستشفى.    
  • تشكل هذه التحاليل الأمل الوحيد لأقارب المتوفين للعثور على أثرهم في يوم ما.
  • في مشرحة المشفى المبردة الواقعة في قبوه، تتكدس الجثث فوق بعضها وحتى على الأرض، في حين ينشط الكادر الطبي فيها.
  • استقبل المشفى منذ 6 يوليو/تموز 84 جثة في حين أن طاقة المشرحة لا تزيد عن 30 جثة.
  • لا يتيح نقص التجهيزات والنقص في الكادر الطبي (طبيبان شرعيان ومساعداهما) التكفل في ظروف جيدة بهذا العدد من الجثث.
  • تعاني المستشفيات العمومية أصلا من نقص في الاستجابة لحاجات المرضى التونسيين، خصوصا في جنوب البلاد.
أبرز تصريحات منجي ثامر، والي قابس:
  • بعد إجراء التشريح الطبي الشرعي، لا يمكن أن تغادر الجثث المشرحة إلا بعد العثور على مقبرة لها وهي مهمة معقدة.
  • البعض يخشى أن تكون هذه الجثث حاملة لوباء الكوليرا، وآخرون يرفضون دفن أشخاص مجهولة ديانتهم في مقابر مسلمين.
  • هناك مشكلة عقلية وإنسانية لدى البعض، تتعين توعية الناس بهذا الشأن.
أزمة المقابر:
  • رفض ممثلون محليون للمجتمع المدني دفن هؤلاء المهاجرين الذين قضوا في البحر، في المقابر البلدية بقابس.
  • في مقبرة بلدية بوشما الوحيدة بين بلديات الولاية الستة عشر التي قبلت دفن هذه الجثث، تم حفر 16 قبرا بعيدا عن باقي القبور، لكنها ما زالت فارغة حتى الآن.
  • مدينة جرجيس توجد بها المدينة مقبرة مخصصة منذ سنوات لدفن جثث المهاجرين إلا أن هذه المقبرة امتلأت تماما ويجري إعداد أخرى.
  • يتولى عمال وموظفون بلديون تطوعا، خارج أوقات عملهم المساعدة في دفن هذه الجثث.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)