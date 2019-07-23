بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي

فاز رئيس بلدية لندن ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون في انتخابات المحافظين لرئاسة حزبهم.

وسيتولى جونسون منصب رئيس الوزراء خلفا لتيريزا ماي، ليواجه تحدي إخراج بريكست من الطريق المسدود يضاف إليه ضرورة تسوية الأزمة مع إيران.

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انتهى تصويت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفا بعد ظهر الإثنين، وأعلنت النتيجة اليوم الثلاثاء.

جونسون (55 عاما) تقدم بفارق كبير على وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت (52 عاما).

حصل جونسون على 92 آلفا و153 من أصوات أعضاء الحزب مقابل 46 ألفا و656 لجيرمي هنت بنسبة مشاركة 87.4%.

تعهد جونسون بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في الموعد المحدد. كما تعهد بمراجعة العلاقة مع الشركاء الأوربيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا.

جونسون: تيريزا ماي تركت إرثا ممتازا وكنت محظوظا بالعمل في حكومتها.

جونسون: علينا تعميق صداقتنا وتجارتنا مع الأوربيين.

بعد ليلة أخيرة في مقر الحكومة في داونينغ ستريت، ستحضر رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأربعاء آخر جلسة استجواب في البرلمان قبل أن تتوجه إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالتها رسميا إلى الملكة إليزابيث الثانية بعيد الظهر.

يفترض أن يلقي رئيس الوزراء الجديد كلمة بعد ساعات بعد أن يلتقي الملكة التي ستكلفه رسميا تشكيل الحكومة.

التحدي الملح الأول الذي ينتظر رئيس الحكومة الجديد هو إدارة تصاعد التوتر مع طهران الذي بلغ أوجه مع احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز. وردت لندن بالإعلان الإثنين عن قرب تشكيل قوة للحماية في الخليج مع الأوربيين. لكن جيريمي هانت أكد في الوقت نفسه أن "لندن لا تسعى إلى المواجهة".

أزمة بريكست