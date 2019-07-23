بلومبرغ: المواجهة الأمريكية الإيرانية قد تحدث على الأراضي العراقية

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن العراق قد يكون هو ساحة المواجهة المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصاعد التوترات بين البلدين في الخليج العربي.

التفاصيل:

يوجد نحو 5200 جندي أمريكي في العراق، كما يوجد الآلاف من عناصر الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، والتي يسيطر عليها قيادات عراقية متعاطفة مع طهران.

هذا الواقع المعقد يترك المسؤولين العراقيين في وضع صعب بسبب علاقاتهم الأمنية مع الولايات المتحدة وعلاقاتهم السياسية والدينية مع إيران، حيث لا يمكن للحكومة العراقية الابتعاد عن أي منهما، وفقا لما قاله علي فايز، مدير مشروع إيران في المجموعة الدولية للأزمات.

مؤشرات على التوتر:

رغم تجنب النزاع المباشر بين الجانبين حتى الآن فإن فترة الهدوء هذه تتسم بالتوتر.

الولايات المتحدة سحبت عددا من موظفيها من سفارتها في بغداد، التي تضم أكبر بعثة دبلوماسية أمريكية في العالم، وأغلقت قنصليتها في البصرة منذ أواخر العام الماضي مع قلق المسؤولين الأمريكيين من تأثير إيران على الحكومة المركزية العراقية.

أجلت شركة إكسون موبيل موظفيها الأجانب مؤقتا من معسكر قريب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة جنوب العراق بعد وقوع هجوم صاروخي بالقرب من الحقل.

في يونيو / حزيران، أصابت صواريخ مجمعا رسميا في مدينة الموصل شمال العراق ومعسكر التاجي العسكري بالقرب من بغداد، وكلاهما يضم مستشارين عسكريين أمريكيين، وفقا لتقارير صحفية محلية.

جوان بولاشيك، القائمة بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، قالت في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي إن بعض الميليشيات "المارقة" المدعومة من إيران "تتآمر ضد المصالح الأمريكية وتخطط لعمليات يمكن أن تقتل أمريكيين وشركاء في التحالف وعراقيين"، مضيفة أن هذه الجماعات تراقب المنشآت الدبلوماسية الأمريكية و"تواصل القيام بهجمات بنيران غير مباشرة".

في الجلسة نفسها، قال نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط ، مايكل مولروي، إن التدخل الإيراني يقوض المصالح العراقية ويعرّض استقرار العراق للخطر.

في أحدث التطورات قالت إيران إنها ستعدم مجموعة من الجواسيس المزعومين المدربين على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، بينما تستمر الأزمة بين طهران ولندن بشأن ناقلتي نفط أوقفتهما طهران في الخليج.

النفوذ الإيراني في العراق: