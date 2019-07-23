الصين تشكر الإمارات على دعمها لحملتها ضد مسلمي الإيغور

شكرت الصين الإمارات على دعمها للحملة الأمنية التي تقودها السلطات الصينية في إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة، وذلك خلال استقبال الرئيس شي جين بينغ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

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خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي في بيجين شكر الرئيس الصيني للإمارات "دعمها القيّم" للحملة في شينجيانغ، ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، بحسب ما أوردت محطة "سي سي تي في" الصينية الرسمية.

من جهته قال محمد بن زايد إن الإمارات "تثمّن عاليا جهود الصين لحماية حقوق الأقليات العرقية ومصالحها"، بحسب ما أوردت المحطة الصينية التي نقلت عنه أيضا إعلانه استعداد بلاده لـ"توجيه ضربة مشتركة للقوى الإرهابية المتطرّفة" إلى جانب الصين بما في ذلك "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" التي تتّهمها بكين بتحريض الإيغور على الانفصال.

تأتي تصريحات ولي عهد أبو ظبي في وقت تسعى فيه بيجين لحشد مزيد من الدعم الدولي لسياساتها المثيرة للجدل في شمال غرب البلاد.

تعرّضت بيجين لضغوط دولية على خلفية احتجازها ما يصل إلى مليون شخص غالبيتهم من المسلمين الإيغور في معسكرات لإعادة تأهيلهم تحت شعار مكافحة الإرهاب، إلا أنّ الدول المسلمة امتنعت بشكل عام عن توجيه الانتقادات للصين.

منددون ومدافعون

بعدما نفت بادئ الأمر وجود معسكرات لإعادة التأهيل، أطلقت الصين حملة "علاقات عامة" لاحتواء الانتقادات الدولية لما تسميها بيجين "مراكز تعليم مهني".

في وقت سابق من الشهر الحالي وجّه سفراء 37 دولة بينها السعودية والجزائر وقطر ومصر، رسالة إلى الأمم المتحدة أيّدوا فيها سياسة الصين تجاه الإيغور وغيرهم من الأقليات في إقليم شينجيانغ.

جاءت الرسالة ردّاً على رسالة وجّهتها 21 دولة ندّدت فيها بالممارسات الصينية في الإقليم.

تركيا وحيدة