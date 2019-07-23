الحوثيون يعلنون شن هجوم واسع على قاعدة جوية سعودية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، صباح الثلاثاء، تنفيذ هجوم واسع بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بمحافظة خميس مشيط في عسير جنوبي السعودية.

تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع:

سلاح الجو المسير نفذ بعدد من طائرات قاصف 2k عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير.

العملية استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقه عالية.

تأتي هذه العملية ردًا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني التي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 23 غارة.

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هجمات متتالية

تعتبر هذه العملية هي الرابعة منذ منتصف الشهر الحالي التي يعلن فيها الحوثيون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية.

الليلة الماضية، أعلن الحوثيون عن سقوط قتلى وجرحى من "مرتزقة الجيش السعودي" بينهم قيادات، بقصف مدفعي مكثف استهدف تجمعاتهم قبالة نجران.

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الأحد أعلنت جماعة الحوثي تنفيذها هجومين ضد أهداف سعودية في نجران وجازان جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود السعوديين.

كانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن قوات التحالف شنت غارات على مواقع وتجمعات لمقاتلين حوثيين في محيط مديرية باقم بصعدة في اليمن، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوفهم.

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