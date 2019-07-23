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الحوثيون يعلنون شن هجوم واسع على قاعدة جوية سعودية

الحوثيون: سلاح الجو المسير ينفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد السعودية
الحوثيون: سلاح الجو المسير ينفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد السعودية
23/7/2019

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، صباح الثلاثاء، تنفيذ هجوم واسع بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بمحافظة خميس مشيط في عسير جنوبي السعودية.

تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع:
  • سلاح الجو المسير نفذ بعدد من طائرات قاصف 2k عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير.
  • العملية استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقه عالية.
  • تأتي هذه العملية ردًا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني التي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 23 غارة.

https://twitter.com/almasirah/status/1153551856783769601?ref_src=twsrc%5Etfw

هجمات متتالية
  • تعتبر هذه العملية هي الرابعة منذ منتصف الشهر الحالي التي يعلن فيها الحوثيون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية.
  • الليلة الماضية، أعلن الحوثيون عن سقوط قتلى وجرحى من "مرتزقة الجيش السعودي" بينهم قيادات، بقصف مدفعي مكثف استهدف تجمعاتهم قبالة نجران.

https://twitter.com/MasirahTV/status/1153407487737049088?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MasirahTV/status/1153384794652327936?ref_src=twsrc%5Etfw

  • الأحد أعلنت جماعة الحوثي تنفيذها هجومين ضد أهداف سعودية في نجران وجازان جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود السعوديين.
  • كانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن قوات التحالف شنت غارات على مواقع وتجمعات لمقاتلين حوثيين في محيط مديرية باقم بصعدة في اليمن، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوفهم.
خلفيات:
  • جماعة الحوثي كثفت مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ المتوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها، بينما تعلن الجماعة بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.
  • الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.
  • منذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفق الأمم المتحدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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