يحدث في مصر: معتقل يرفض إخلاء سبيله خوفا على حياته!

طالب عماشة بعدم إخلاء سبيله "طالما أن جهاز أمن الدولة سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسرياً مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة" وفقا لما ذكرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في صفحتها على موقع فيسبوك، وكذلك خوفا من تصفيته جسدياً.

ضرب عماشة مثالا بالمعتقل "إبراهيم حسن" الذي كان في زنزانة بجواره، ورغم إخلاء سبيله إلا أنه اختفى ولم يعثر عليه أهله إلا جثة جامدة، معتبرا أن موقفه أفضل في المعتقل لأنه سيكون في هذه الحالة معلوم المكان.