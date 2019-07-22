وفاة معتقلين اثنين في مصر بعد ظروف احتجاز مزرية

قال نشطاء حقوقيون ومحامون إن معتقلين اثنين من مناهضي الانقلاب العسكري لفظا أنفاسهما في سجنين، الإثنين إثر احتجاز أحدهما أربعة أيام في "زنزانة تأديب".

وفاة معتقلين اثنين في مصر

منظمات حقوقية: وفاة المعتقل عمر عادل في سجن "طره تحقيق" والمعتقل "الكيلاني حسن" بسجن المنيا اليوم الإثنين.

منظمات حقوقية: وفاة المعتقل عمر عادل ، داخل سجن "طره تحقيق"، بعد أيام من وضعه في زنزانة التأديب، يوم الخميس الماضي، رغم أنه لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية.

التنسيقة المصرية للحقوق والحريات: عادل محبوس احتياطيا منذ عام 2014 على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"2 عسكرية"، بعد 7 أيام من إيداعه في غرفة التأديب.

التنسيقية: إدارة السجن منعت الزيارة عنه، منذ نحو أسبوع بحجة إيداعه في عنبر التأديب، قبل أن يفاجئ ذويه بوفاته اليوم دون سبب معلوم حتى الآن.

التنسيقية: وفاة المعتقل "الكيلاني حسن" بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

التنسيقية: المعتقل "الكيلاني الكيلاني حسن" لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الإثنين داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ورفض إدارة السجن علاجه.

التنسيقية: الكيلاني كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد.

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