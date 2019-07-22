وزير الخارجية التركي يتوعد بالرد على أي عقوبات أمريكية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده سترد في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها على خلفية شرائها لأنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

جاءت تصريحات تشاوش أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات التركية.

تصريحات تشاوش أوغلو

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يريد فرض عقوبات، ولا أتوقع من الإدارة الأمريكية اتخاذ مثل هذا الإجراء.

في حال منع تركيا من الحصول على "إف-35" فإننا سنقوم أولاً بإيجاد مصادر أخرى بديلة لحين إنتاج مقاتلاتنا المحلية.. نحن دولة حرة ذات سيادة.

بذلنا جهودا كبيرا من أجل صناعة دباباتنا ومروحياتنا المقاتلة.

مقاتلات "إف-35" مزودة بتكنولوجيات جديدة، من أجل ذلك شاركنا في صناعتها، ودفعنا ما يقارب من مليار و400 مليون دولار.

الشركاء الآخرين في برنامج مقاتلات "إف-35" غير راضين عن القرار الأمريكي بتعليق المشاركة التركية في البرنامج.

بدأت تركيا استلام المنظومة الدفاعية الروسية إس-400.

سيرغي تشيميزوف رئيس شركة "روسته" الروسية للصناعات الدفاعية (حكومية)، أكد استمرار المحادثات بين موسكو وأنقرة، حول إنتاج بعض قطع منظومة "إس-400" في تركيا.

أبرز تصريحات تشيميزوف للأناضول

تركيا من أهم شركائنا، والتعاون العسكري والتقني بيننا يسير في منحى إيجابي.

مستعدون لتوسيع نطاق التعاون مع أنقرة في مجال الصناعات الجوية وقطاع الطاقة.

هناك مشاريع متنوعة بين تركيا وروسيا، وأنقرة تولي اهتماما بالأنظمة الروسية خاصة المضادة الدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي.

بفضل اللقاءات الإيجابية التي تجري بين مؤسسات دولتينا السياسية والشركات، فقد نجحنا في التغلب على محاولات التدخل في العلاقات التركية الروسية.

صواريخ إس-400