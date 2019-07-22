واشنطن تعاقب مشتري نفط إيران والرغبة في إبرام اتفاق معها تبتعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إن الرغبة في إبرام اتفاق مع إيران تزداد صعوبة، وإن الوضع قد يسير في أي من الاتجاهين بسهولة كبيرة.

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ترمب أدلى بالتصريحات للصحفيين في البيت الأبيض وسط توتر مع طهران.

ترمب: إيران قللت من احترامها للولايات المتحدة بدلا من أن تكون ممتنة لها لدورها في الاتفاق النووي.

ترمب: التفكير بالتفاوض مع إيران أصبح أكثر صعوبة.

ترمب: إيران هي أكثر دولة داعمة للإرهاب في العالم.

إيران قالت في وقت سابق اليوم إنها اعتقلت 17 جاسوسا يعملون لصالح الولايات المتحدة وحكمت على بعضهم بالإعدام. لكن ترمب نفى تلك التقارير.

"أكثر عدوانية"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الاتفاق النووي جعل النظام الإيراني "أكثر عدوانية" لذا كان علينا ممارسة كل الضغوط الممكنة.

بومبيو: سنواصل العقوبات على إيران وفرضنا عقوبات على شركة صينية لانتهاكها هذه السياسة.

بومبيو: فرضنا عقوبات على شركة صينية بعد خرقها الحظر المفروض على شراء النفط من إيران.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الاتفاق النووي جعل النظام الإيراني "أكثر عدوانية" (رويترز)

عقوبات

بومبيو: في إطار حملتنا للضغوط القصوى على إيران فإن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تشوهاي تشنرونغ ومديرها العام يومين لي بسبب انتهاكهما القانون الأمريكي بقبولهما نفطا خاما إيرانيا.

وتشوهاي تشنرونغ هي الشركة العامة الصينية الرئيسية التي تستورد النفط الإيراني منذ عام 1995.

بومبيو: قلنا دائماً إن العقوبات ستطبق، ولا يمكننا التسامح مع الأموال التي تذهب إلى النظام الإيراني، مما يعرض حياة الجنود الأمريكيين للخطر.

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