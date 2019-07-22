مجزرة بمعرة النعمان والمعارضة تصيب أهدافا روسية في حماة

قال منقذون وسكان إن ضربات جوية روسية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات اليوم الاثنين في هجوم على بلدة معرة النعمان بريف إدلب.
الدفاع المدني السوري، أعلن مقتل 17مدنيًا، بينهم 3 أطفال، قضوا بقصف جوي للنظام وروسيا على قرى وبلدات ريف إدلب.
فيديو: جريمة حرب! الروس يقصفون سوقاً شعبياً في مدينة معرة النعمان بريف #ادلب.. أكثر من 20 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين والعالقين تحت الأنقاض 22-7-2019
كأنها القيامة هنا !
التقرير كاملاً: https://t.co/fQdZJhpoKH pic.twitter.com/LrKCQ54g9h
— هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) July 22, 2019
من جهته قال تلفزيون النظام السوري التابع للنظام، مساء الأحد، إن الدفاعات الجوية للنظام تصدت لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حماة شمالي البلاد.
استشهاد 12 مدنياً بينهم خمسة أطفال وامرأتان واصابة 22 آخرين، جراء استهداف منازل المدنيين ومسجد ومحال تجارية وسط بلدة أورم الجوز في ريف ادلب، بصواريخ شديدة الانفجار القتها الطائرات الحربية صباح اليوم، فرقنا كانت هناك مع المدنيين.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/ERkd2th1SM
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 21, 2019
استشهاد رجل وإصابة أربعة آخرين بينهم امرأة، جراء استهداف بلدة جبالا بريف ادلب، بثلاثة غارات جوية، فرقنا كانت هناك مع المدنيين.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/BdPSzBb5xK
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 21, 2019
بدأت #هيئة_التفاوض_السورية اجتماعاتها الشهرية صباح اليوم بمقر الهيئة حيث افتتحها رئيس الهيئة باحاطة شاملة عن العملية السياسية وما آلت اليه ونتائج لقاءات وتواصلات الهيئة على الصعيد الدولي وآخرها اللقاء مع المبعوث الأممي الخاص السيد غير بيدرسون#أخبار #سوريا
— هيئة التفاوض السورية (@SyrianHNC) July 21, 2019