ليبيا: قوات الوفاق تعلن صد محاولات حفتر التقدم نحو طرابلس

تشهد محاور مختلفة من جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال مصدر عسكري من قوات الوفاق، إن قوات حفتر تحاول التقدم مستخدمة الدبابات ومدافع الهاون والأسلحة المتوسطة.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة لحفتر إن قواته تحقق تقدما في معارك جنوبي طرابلس.

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية تصديها لهجوم عنيف شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على محاور عدة جنوبي العاصمة طرابلس، وأسر 11 عنصرا من قواته.

وبدأت القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين، بشن هجوم عنيف على تمركزات لقوات حكومة الوفاق بمناطق عين زارة والخلة ووادي الربيع جنوبي طرابلس.

التفاصيل:

قال مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا إن قوات الوفاق "صدت اليوم هجوما عنيفا لقوات حفتر على محاور عدة جنوبي طرابلس".

أضاف أن قوات الوفاق "لا تزال تحتفظ بتمركزاتها، ونجحت في تكبيد قوات حفتر خسائر كبيرة في الآليات".

أوضح المجعي أن قوات حفتر شنت الهجوم في محاور عدة جنوبي العاصمة، بينها الخلة وعين زارة والسبيعة، لافتا إلى أن الطيران الحربي التابع لهم شن ضربات عدة في تلك المحاور، دون تحديد عددها.

قال قوات الوفاق تمكنت من أسر 11 مقاتلا من قوات حفتر في محور السبيعة، واغتنام بعض الآليات، حسب المصدر نفسه.

ولم يتسنَ الحصول على تصريح فوري من قوات حفتر بهذا الخصوص.

الوفاق تطلب تسليم طيار:

طالبت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، الحكومة التونسية بتسليمها طيارا تابعا لقوات حفتر هبطت طائرته اضطراريا في أراضيها خلال الساعات القليلة الماضية.

أكدت وزارة الدفاع التونسية في بلاغ لها أن طائرة عسكرية ليبية من نوع "إل-39" اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا جنوبي تونس.

أضاف البلاغ أن الطائرة يقودها ضابط طيار برتبة عقيد، وقد أفاد في أول تصريحاته بأنه اضطر للهبوط جراء عطب أصاب الطائرة.

اخترقت طائرة عسكرية ليبية الأجواء التونسية في وقت مبكر من صباح اليوم قبل أن تضطر للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمحافظة مدنين جنوب تونس.وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن الدفاعات الجوية التونسية تعاملت مع الطائرة الليبية قبل اضطرارها للهبوط.

وكشف وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي خلال جلسة استماع في لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان التونسي أن الطائرة الليبية تابعة لحكومة الوفاق الليبية و كان على متنها طيار برتبة عقيد فر من منطقة النزاع على مطار الوطية الذي يبعد عن الحدود التونسية سبعين كليومترا. وكانت حكومة الوفاق الليبية نفت أية علاقة لها بالطائرة في حين صدر بيان عن قوات حفتر يعلن أن الطائرة التي هبطت على التراب التونسي تابعة لها.

قوات حفتر تشن هجوما عنيفا على طرابلس:

بدأت قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، صباح اليوم هجوما عنيف على تمركزات لقوات حكومة الوفاق في مناطق عين زارة والخلة ووادي الربيع جنوبي طرابلس، وسمعت أصوات الاشتباكات بوضوح في الأحياء الجنوبية للمدينة بعد هدوء استمر نحو أسبوع.

قالت وسائل إعلام إن الهجوم بدأ بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لحفتر تسجيلا صوتيا لرئيس غرفة العمليات اللواء صالح اعبودة بإعطاء تعليماته لاقتحام طرابلس وبدء ساعة الصفر.

ذكر المركز الإعلامي للواء 73 التابع لحفتر أن قواته تتقدم بشكل مستمر منذ ساعات الصباح الأولى على جميع المحاور.

أضاف البيان -الذي نشر على الصفحة الرسمية للواء على فيسبوك- أن قواتهم تتقدم بشكل كبير في عين زارة ومحور وادي الربيع، وأن سلاح الجو يستمر في استهداف نقاط أمام الوحدات المتقدمة.

خلفيات: