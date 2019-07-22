طرابلس.. مجلس النواب يحمل حفتر مسؤولية اختطاف النائبة "سرقيوة"

حمّل مجلس النواب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مسؤولية اختطاف النائبة في المجلس سهام سرقيوة.

أبرز ما ورد في بيان مجلس نواب طرابلس

نحمل حفتر "مسؤولية حادث الاختطاف، وأي خطر قد تتعرض له النائبة، وأي تقاعس في حمايتها وكافة المواطنين، أيا كانت توجهاتهم وآراؤهم".

ندعو الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني في بنغازي إلى "السعي الجاد إلى تحريرها (النائبة) وضمان سلامتها وحمايتها".

نناشد كلا من بعثة الأمم المتحدة والبرلمانين العربي والأوربي والاتحاد المغاربي ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الحقوقية في العالم إلى "بذل الجهود لإطلاق سراح سرقيوة".

اعتقال سرقيوة

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان الأربعاء، عن قلقه إزاء اختطاف النائبة، والاعتداء على زوجها، واقتيادها إلى جهة مجهولة من جانب "المليشيات في بنغازي" (في إشارة إلى قوات حفتر).

اختطفت مجموعة مسلحة، الأربعاء، "سرقيوة"، إثر اقتحام منزلها بمدينة بنغازي (شرق) الخاضعة لسيطرة حفتر، حسب وسائل إعلام محلية.

نزع الشرعية عن حفتر