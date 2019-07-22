شاهد: "بالسباب والأحذية" فلسطينيون يطاردون سعوديًا يزور إسرائيل

طرد فلسطينيون مقدسيون السعودي المدعو "محمد سعود" من داخل باحات المسجد الأقصى لدى دخوله إليه مساء اليوم الإثنين.

التفاصيل:

تداول ناشطون على منصات التواصل مقاطع فيديو قالوا إنها للناشط الإعلامي السعودي محمد سعود المشارك في زيارة وفد صحفي عربي إلى إسرائيل.

تعرفت مجموعة من المصلين عليه لدى دخوله المسجد الأقصى وطارده بعضهم.

سبوه ونعتوه بالمطبع الصهيوني. وسعود هو أكاديمي يدرس في كلية الحقوق في جامعة الملك سعود في الرياض وواحد من ستة إعلاميين وكتاب عرب من العراق ومصر والأردن يزورون إسرائيل برعاية الخارجية الإسرائيلية.

كان سعود قد منح إذاعة الجيش الإسرائيلي حديثا إذاعيا قال فيه باللغة العبرية إنه يحب إسرائيل ويشعر بأن الإسرائيليين مثل عائلته.

الناشط الإعلامي السعودي محمد سعود أثناء إدلائه بحديث لإذاعة إسرائيلية