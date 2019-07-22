ترقب واسع لشهادة المحقق الخاص روبرت مولر أمام الكونغرس الأمريكي

يدلي المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي، وسط ترقب واسع لما يمكن أن تضيفه شهادته للتحقيق الذي أجراه في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

أهمية الشهادة:

يرى العديد من أعضاء الكونغرس أن شهادة مولر لن تضيف جديدا إلى تقريره بشأن التدخل الروسي. لكن كل حزب يرى في شهادة مولر فرصة سياسية لصالحه.

سيحاول الديمقراطيون دعم التأييد للبدء في إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترمب وعزله.

في المقابل يسعى الجمهوريون إلى التشكيك في تحقيق مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات.

يتوقع أن تركز لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب في شهادة مولر على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، بينما ستركز اللجنة القضائية في مجلس النواب على الحالات المحتملة لعرقلة العدالة من جانب الرئيس ترمب.

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن أعضاء ديمقراطيين في اللجنتين، أنهم كانوا متعطشين لشهور كي يدلي مولر بشهادة علنية أمام الكونغرس، وأنهم يرون أن جلسة الاستماع فرصة لمولر كي يوضح للأمريكيين الجوانب الأكثر خطورة في تقريره.

نحو 90 من الأعضاء الديمقراطيين يؤيدون بشكل علني ​​عزل ترمب.

يعتقد بعض المشرعين أنه بمجرد أن يتحدث مولر، فإن نسبة الأمريكيين الذين يدعمون مساءلة ترمب وعزله ستزداد.

آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، قال: "معظم الأمريكيين لم تتح لهم فرصة قراءة التقرير المكون من 400 صفحة. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يسمعون فيها من الرجل الذي أجرى التحقيق بنفسه، من دون أن يخضع ذلك لانتقاء عبر تفسيرات خاطئة من قبل [وزير العدل] بيل بار أو أي شخص آخر".

النائبة الديمقراطية جاكي سبير، العضو بلجنة الاستخبارات، قالت: "أتخيل أنني عندما أحصل على الدقائق الخمس الخاصة بي، سأطلب منه فقط قراءة بعض المقتطفات من تقريره. أعتقد أن هذا سيكون قوياً للغاية".

النائب الديمقراطي رو هانا، قال: "النجاح سيظهر في معدلات المشاهدة على التلفزيون. كلما زاد عدد الأمريكيين الذين يشاهدون زاد نجاح (الشهادة)".

آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي

ماذا يقول الجمهوريون؟

مصدر بالحزب الجمهوري على دراية بالتحضيرات لشهادة مولر قال: "الجمهوريون يستعدون منذ أسابيع لهذه الجلسة".

نقل موقع أكسيوس عن نواب جمهوريين، من بينهم آندي بيغز وجيم جوردان، وكلاهما من أعضاء اللجنة القضائية، قولهما إن الهدف الأكبر للجمهوريين هو تحديد التوقيت الذي توصل فيه مولر إلى أنه لم يكن هناك تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، ولماذا لم يعلن للأمريكيين أنه لم تكن هناك مؤامرة إجرامية بين حملة ترمب وروسيا.

يخطط الجمهوريون أيضا لاستجواب مولر حول نزاهة تحقيقه، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاعر المناهضة لترمب لدى بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

توقيع للمدعي العام الأمريكي يفيد بأن تحقيق مولر قد انتهى

يشار إلى أن تقرير المفتش العام لوزارة العدل توصل إلى أن الانحيازات السياسية لدى بعض عملاء "الإف بي آي" لم تشكل خطورة على عمل المكتب.

وقال أحد مساعدي النواب الجمهوريين في اللجنة إنهم سيطلبون من مولر تحديد من قام بكتابة التقرير، ومدى مساهمة أندرو وايزمان في كتابة التقرير، حيث يعد وايزمان أحد أبرز ممثلي الادعاء في فريق مولر، ويقول الجمهوريون إنه معروف بقربه من هيلاري كلينتون.