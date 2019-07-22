بريطانيا تعلن عن قوة أوربية لحماية الملاحة بمضيق هرمز

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الإثنين، إنّ بلاده ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوربية في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز.
وأعلن جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن "السفينة احتجزت تحت ذرائع خاطئة وغير قانونية وعلى الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فوراً".
وأضاف سلاك "نحن لا نبحث عن مواجهة مع إيران، لكن الاستيلاء على سفينة تقوم بأعمال قانونية في طرق ملاحة معترف بها دولياً أمر غير مقبول".
أبرز تصريحات هانت أمام النواب البريطانيين
غواصة نووية
- صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن مصادر لم تكشف عنها قالت إن لندن تدرس إرسال غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة الخليج.
- الصحيفة: الغواصة من فئة "آستيوت" ويبلغ وزنها 7 آلاف و400 طن، وهي واحدة من أحدث الغواصات البريطانية، وقادرة على رصد التحركات والأصوات من مسافة 200 ميل.
- الصحيفة: مهمة تلك الغواصة ليست قتالية، بل تتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية لدعم حماية السفن البريطانية.
- الصحيفة: ستركز الغواصة اهتمامها على ميناء بندر عباس الإيراني والغواصات الإيرانية التي قد تشكل تهديدا للشحن الدولي على طول مضيق هرمز.
أمريكا: على بريطانيا حماية سفنها
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال،الإثنين، إنه يتعين على بريطانيا "تحمل مسؤولية حماية سفنها بنفسها".
- جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية لـ"بومبيو" مع قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، تعليقا على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج منذ الجمعة الماضية.
- بومبيو: واشنطن لا تريد حربا مع طهران.
إيران تدافع عن موقفها
- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال إن احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا الجمعة هو "إجراء قانوني.
- ربيعي: احتجاز ناقلة ستينا إيمبيرو كان إجراء قانونيا ضروريا لضمان الأمن الإقليمي.
- ربيعي: نطلب من كل الدول التي تطالب إيران بالإفراج عن هذه الناقلة أن تقول الأمر نفسه لبريطانيا.
- تحتجز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" منذ 4 من يوليو/تموز.
- ربيعي: المقارنة بين عمليتي الاحتجاز أمر غير عادل.
- ربيعي: لا يجب أن يتوقع البريطانيون أن إيران سوف تنصاع وتستسلم عندما يحتجزون سفينة إيرانية ويظهرون عدائية تجاه إيران.
خلفيات
- مساء الجمعة الماضي، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز لـ"عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية".
- جاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما بعد أسبوعين من ضبطها.
- تشتبه البحرية الملكية البريطانية بأن الناقلة الإيرانية كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوربية.
- الأحد، تعهد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على "العمل سويا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز، باعتبارها أولوية قصوى لدى الدول الأوربية".
- تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة وإيران جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي المبرم عام 2015 إثر انسحاب واشنطن منه، وفرضها عقوبات على طهران.