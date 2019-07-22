الجزيرة مباشر تكشف أسباب توقف رحلات الخطوط البريطانية للقاهرة

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي لـ"الجزيرة مباشر"، أن قرار وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها للمطار، راجع لتكدس قرابة 7 آلاف جزائري من العالقين بالمطار.

وذلك عقب انتهاء بطولة أفريقيا وعدم وجود طائرات لنقلهم، وما تبع هذا من اشتباكات بين المشجعين والشرطة المصرية، نقلتها وكالات الأنباء.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة عصر الأحد، إنهاء أزمة العالقين بمطار القاهرة، وما واكبها من فوضى بالمطار، واشتباكات بين الشرطة و"مجموعات" من المشجعين الجزائريين، وتسفيرهم على متن 24 رحلة مدنية للخطوط الجزائرية و9 طائرات عسكرية.

وروت مصادر بمطار القاهرة وشهود عيان من شركات الطيران لـ "الجزيرة مباشر" تفاصيل الأزمة على النحو التالي:

سبب توقف الرحلات البريطانية

مسؤول على مستوى عالٍ بمطار القاهرة أبلغ "الجزيرة مباشر" أن سبب وقف الرحلات البريطانية لمصر لم يكن "قرارًا سياسيًا"، وإنما بسبب مخاوف أمنية تتعلق بتكدس العالقين الجزائريين في مطار القاهرة، وانتشار شائعات عن مخاوف أمنية عقب تأخر إقلاع بعض الطائرات.

المسؤول قال إن طائرة الفريق الجزائري تأخر اقلاعها 3 ساعات ولم يوضح فريق إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمطار القاهرة للضيوف السبب، كما لم يصدر بيان من مصر للطيران يوضح أسباب تأخر إقلاع بعض الطائرات.

المسؤول المصري أكد أن غياب أي تفسير رسمي من العلاقات العامة، لتأخر سفر طائرة المنتخب الجزائري، وحديث بعض أعضاء المنتخب للإعلام البريطاني الموجودة في المطار عن خوفهم من وجود قنبلة أو أعمال تخريبية بالطائرة على سبيل الدعابة، كان وراء القرار البريطاني العاجل بوقف الرحلات.

المسؤول قال إن الدليل على هذا أن وزارتي الخارجية والطيران البريطانيتين نفتا لمصر رسميًا إصدارهما أي قرار بوقف الطيران إلى مصر، وأنه صدر من مكتب الخطوط البريطانية.

قصة وقف الرحلات البريطانية..

الأزمة بدأت بتدفق قرابة 15 ألف مشجع جزائري على مطار القاهرة يوم السبت دفعة واحدة للعودة لبلادهم، دون توفر العدد الكافي من الطائرات الجزائرية لاستيعابهم.

تم نقل آلاف المشجعين يوم السبت لبلادهم، ولكن بقي المئات بلا رحلات جوية، خاصة من حضروا بطائرات عسكرية جزائرية ودون تذاكر طيران، والتي رفضت مصر بقاءها على أرض مطار القاهرة لأنه مطار مدني، فعادت لبلادها.

تكدّس مشجعو الجزائر وافترشوا ساحات المطار، وقام بعضهم بالشغب، مما تسبب في تأخر إقلاع كل الرحلات الجوية من مطار القاهرة السبت والأحد ما بين ساعتين و5 ساعات.

أدت هذه الحالة من الازدحام والهيجان إلى فوضى عارمة، فتخوف مسؤولي الشركة البريطانية من توابع ذلك فأوقفوا الرحلات فورًا، وألمحت مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في مصر لهذا ضمنًا.

قراءة شخصية لمجريات الامس تستند فقط لخبرتي بطريقة تفكير الأوروبيين عامة والبريطانيين خاصة:

*يبدو أن المعلومات التي وصلت لشركة الخطوط البريطانية كانت عاجلة لدرجة أنها لم تتمكن من إبلاغ الركاب الذين وصلوا بالفعل للمطار وهذا نادر

*طريقة تفكير الانجليز درء أي شبهة خطر حتى لو كان 1% — Safaa Faisal صفاء فيصل (@SafaaFaisalBBC) July 21, 2019

القرار البريطاني تزامن مع ظهور ديباجة عامة على موقع الخارجية البريطانية عن تحذيرات الإرهاب الروتينية في مصر، نقلتها صحف ووكالات في صورة تحذيرات من أعمال إرهابية (جديدة)، على خلاف الحقيقة.

شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا ألغت رحلاتها إلى القاهرة لنفس السبب، وبعد اتصالات مصرية عاجلة لطمأنتها بانتهاء أزمة المشجعين الجزائريين، أعادت استئناف رحلاتها الأحد.

وزير الطيران المصري، التقى الأحد، بالسفير البريطاني لاحتواء أزمة وقف الرحلات البريطانية لمصر، و"أبدى استياءه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قرارًا انفراديًا يمس أمن المطارات المصرية"، خصوصًا بعد نفي الخارجية والطيران البريطانية وقوفهما وراء القرار.

كيف انتهت الازمة؟

عقب تململ الجزائريين المتكدسين في المطار، وبداية بوادر أعمال شغب بصعود بعض الشباب على خط سير الحقائب لتعطيلها، وحدوث حالات هياج واحتجاجات اعتراضًا على تأخر الطائرات، استدعت شرطة المطار قوات العمليات الخاصة لحصارهم.

مجموعات من العالقين بدأت حالة من الشغب والفوضى، وألقوا الزجاجات على رجال الأمن الذين اعتدوا على بعضهم بعد تزايد هياجهم وغضبهم من الانتظار، وشهد المطار كرًا وفرًا، وحاولت سلطات المطار إرضاءهم بتوزيع وجبات طعام ومياه وعصائر لحين انتهاء المشكلة.

الكلام دا حصل امبارح في مطار القاهرة مع مشجعي الجزائر ، واحد بس حاول يشد عربيه يد الأمن المركزي نزل فوقه دب .. التعليمات للقوات انهم ميسمحوش بشغب تحت أي وضع ويتم التعامل علي الفور معهم بكل الوسائل ..

إخشع ياض انت في مصر مش عند ماكرون 👌 pic.twitter.com/JzvDqzSqgF — b̯͡a̯͡d̯͡a̯͡w̯͡y̯͡ (@mohamed_2028) July 21, 2019

جرت اتصالات مصرية عاجلة بالحكومة الجزائرية لسرعة حل مشكلة العالقين وتوفير طائرات لهم لنقلهم من مطار القاهرة، ومع حلول عصر الأحد تم الاتفاق على أن تنقلهم الطائرات الجزائرية العائدة من نقل الحجاج إلى جده، كما تم السماح باستقبال الطائرات الحربية الجزائرية أيضًا لنقلهم.

خلفيات

وسائل إعلام جزائرية تحدثت عن مناوشات وقعت فجرًا بين الشرطة المصرية وجماهير المنتخب الجزائري العالقين في مطار القاهرة.

مناوشات وقعت فجرا بين الشرطة المصرية وأنصار الخضر العالقين في مطار القاهرة pic.twitter.com/XRzELHSTbP — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) July 21, 2019

قناة نايل سبورت الرياضية الحكومية المصرية بثت فيديو قالت إن يوضح "تعدي الجماهير الجزائرية على الشرطة المصرية داخل مطار القاهرة".

مجموعة من جمهور الجزائر اشتكت من الإهمال وسوء التسيير والمعاملة التي يتلقونها في مطار القاهرة الدولي وتساءلوا: أين الطائرات العسكرية (الجزائرية) التي أحضرتنا؟

بطل أفريقيا