إيران تعلن الحكم بالإعدام على أفراد بـ"شبكة تجسس" لصالح أمريكا

أعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين، توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أُعلن عنها في يونيو/حزيران.
من ناحيته، رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إعلان طهران اعتقال جواسيس يعملون لحساب واشنطن.
التفاصيل
- عرض التلفزيون الرسمي صورًا قال إنها لضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، كانوا على اتصال بالجواسيس المشتبه بهم.
- وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلت عن مسؤول في وزارة الاستخبارات قوله إن بعض المعتقلين حُكم عليهم بالإعدام.
- التلفزيون الإيراني: "الجواسيس كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والنووية والعسكرية والفضاء الإلكتروني وقطاع البنية التحتية… حيث جمعوا معلومات سرية.
https://twitter.com/Khaaasteh/status/1153205615516430336?ref_src=twsrc%5Etfw
تصريحات مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات الإيرانية
- تم تفكيك شبكة تجسس (للسي آي إيه) بنجاح في 18 يوليو/تموز.
- حكم على البعض ممن خانوا وطنهم عن سابق قصد وتعمد بالإعدام، وعلى البعض الآخر بالسجن لفترات طويلة.
- المشتبه بهم تم توظيفهم في مراكز حساسة وحاسمة وكذلك في قطاعات خاصة.
- تم التعرف على سبعة عشر مشتبهًا بهم، جميعهم من الإيرانيين الذين تحركوا بشكل مستقل عن بعضهم البعض.
- تم تجنيد بعضهم بإيقاعهم في "فخ التأشيرة" الذي نصبته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للإيرانيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة.
- تم الاتصال ببعضهم لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة، بينما حصل آخرون على تأشيرات من قبل وكانوا يتعرضون لضغوط من قبل وكالة الاستخبارات المركزية لتجديدها.
https://twitter.com/Khaaasteh/status/1153216669046771712?ref_src=twsrc%5Etfw
وثائقي إيراني لعملية التجنيد
- التلفزيون الإيراني بث اليوم الإثنين وثائقيا يزعم أنه يُظهر ضابطة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهي تجند إيرانيًا في الإمارات.
- في الوثائقي الذي يتناول تجسسًا مزعومًا من المخابرات المركزية الأمريكية في إيران، تقول امرأة لإيراني "لأن هناك الكثير من ضباط المخابرات في دبي. الوضع خطير جدًا".
- المرأة المذكورة كانت تتحدث الفارسية بلكنة تبدو أمريكية.
بومبيو يعقّب
- رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إعلان إيران القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة الـ (سي.آي.إيه) وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.
- بومبيو قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية "النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب".
خلفيات
- الأحد، أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي أن بلاده قبضت على جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أجنبية، وستكشف عن هوياتهم الإثنين.
- إيران كانت أعلنت الشهر الماضي أنها فككت شبكة تجسس مرتبطة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لكن لم يتضح ما إذا كان إعلان اليوم يرتبط بنفس القضية.
- وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) نقلت عن مسؤول بوزارة الاستخبارات أنه "بناء على أدلة في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، عثرنا مؤخرًا على المجندين الجدد الذين جندهم الأمريكيون وفككنا شبكة جديدة".
- الوكالة قالت إن إيران نفذت العملية بالتعاون مع "حلفاء أجانب"، دون تسمية أي دولة.
- الإعلان عن الشبكة المزعومة يأتي بعد ثلاثة شهور من مواجهة متصاعدة بين إيران والغرب بدأت في الأول من مايو/آيار مع تطبيق عقوبات أمريكية جديدة أشد صرامة.
- في الأسبوع الماضي احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أن احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة ساحل مضيق جبل طارق في الرابع من يوليو/تموز.
- منطقة الخليج تشهد توترًا متصاعدًا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في الاتفاق النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.
- تفاقم التوتر منذ مايو/أيار الماضي سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها. وفي يونيو/ حزيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.