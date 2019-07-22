إيران تعلن الحكم بالإعدام على أفراد بـ"شبكة تجسس" لصالح أمريكا

أعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين، توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أُعلن عنها في يونيو/حزيران.

من ناحيته، رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إعلان طهران اعتقال جواسيس يعملون لحساب واشنطن.

التفاصيل

عرض التلفزيون الرسمي صورًا قال إنها لضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، كانوا على اتصال بالجواسيس المشتبه بهم.

وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلت عن مسؤول في وزارة الاستخبارات قوله إن بعض المعتقلين حُكم عليهم بالإعدام.

التلفزيون الإيراني: "الجواسيس كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والنووية والعسكرية والفضاء الإلكتروني وقطاع البنية التحتية… حيث جمعوا معلومات سرية.

https://twitter.com/Khaaasteh/status/1153205615516430336?ref_src=twsrc%5Etfw

تصريحات مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات الإيرانية

تم تفكيك شبكة تجسس (للسي آي إيه) بنجاح في 18 يوليو/تموز.

حكم على البعض ممن خانوا وطنهم عن سابق قصد وتعمد بالإعدام، وعلى البعض الآخر بالسجن لفترات طويلة.

المشتبه بهم تم توظيفهم في مراكز حساسة وحاسمة وكذلك في قطاعات خاصة.

تم التعرف على سبعة عشر مشتبهًا بهم، جميعهم من الإيرانيين الذين تحركوا بشكل مستقل عن بعضهم البعض.

تم تجنيد بعضهم بإيقاعهم في "فخ التأشيرة" الذي نصبته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للإيرانيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة.

تم الاتصال ببعضهم لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة، بينما حصل آخرون على تأشيرات من قبل وكانوا يتعرضون لضغوط من قبل وكالة الاستخبارات المركزية لتجديدها.

https://twitter.com/Khaaasteh/status/1153216669046771712?ref_src=twsrc%5Etfw

وثائقي إيراني لعملية التجنيد

التلفزيون الإيراني بث اليوم الإثنين وثائقيا يزعم أنه يُظهر ضابطة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهي تجند إيرانيًا في الإمارات.

في الوثائقي الذي يتناول تجسسًا مزعومًا من المخابرات المركزية الأمريكية في إيران، تقول امرأة لإيراني "لأن هناك الكثير من ضباط المخابرات في دبي. الوضع خطير جدًا".

المرأة المذكورة كانت تتحدث الفارسية بلكنة تبدو أمريكية.

بومبيو يعقّب

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إعلان إيران القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة الـ (سي.آي.إيه) وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.

بومبيو قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية "النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب".

خلفيات