قرقاش يبرر الانسحاب الإماراتي من اليمن: الحروب الحديثة معقدة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن انسحاب قوات بلاده من اليمن يأتي لإفساح المجال للمشروع السياسي.
التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2019
الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2019
تورطت الإمارات على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات اغتيال ودعم المتمردين على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى إنشاء تشكيلات مسلحة ومجموعات انفصالية خارجة عن القانون، وكذلك إدارة سجون سرية تمارس فيها التعذيب بحق المعتقلين.