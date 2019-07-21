قرقاش يبرر الانسحاب الإماراتي من اليمن: الحروب الحديثة معقدة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن انسحاب قوات بلاده من اليمن يأتي لإفساح المجال للمشروع السياسي.

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في تغريدات له على "تويتر"، قال قرقاش إن التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدوات سياسية وعسكرية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وإن التحالف في اليمن صلب وقوي.

تابع قرقاش بأن "الحروب الحديثة" معقدة، وضرب مثالا بسوريا والعراق وأفغانستان، مؤكدا أن التحالف حقق مجموعة من أهدافه في اليمن وعلى رأسها "صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض".

التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2019

الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2019

الانسحاب الإماراتي من اليمن