على وقع "بريكست" سباق رئاسة وزراء بريطانيا يقترب من نهايته

سيعرف البريطانيون يوم الثلاثاء اسم رئيس الوزراء المحافظ الجديد الذي سيخلف تيريزا ماي، فيما يبدو أن الأوفر حظا للفوز بالمنصب هو بوريس جونسون "الخارج عن المألوف" والمثير للجدل.

من يخلف تيريزا ماي؟

جاء في تقرير (لفرانس برس) أن البريطانيين سيعرفون يوم الثلاثاء اسم رئيس الوزراء المحافظ الجديد الذي سيخلف تيريزا ماي، في خطوة يبدو فيها بوريس جونسون الأوفر حظا، والذي يعزز وصوله إلى السلطة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.

يواجه النائب البالغ من العمر 55 عاما في هذا السباق على السلطة جيريمي هنت (52 عاما) الذي خلفه في وزارة الخارجية، وما لم تحصل مفاجأة كبرى، سيفوز جونسون في السباق، فهو الأول في استطلاعات الرأي والمفضل في المراهنات ولدى قاعدة حزب المحافظين.

يعود إلى 160 ألف عضو في حزب المحافظين البريطاني، أن يختاروا بين بوريس جونسون وجيريمي هنت، في تصويت يجري يوم الإثنين بشكل مغلق قبل أن يكشف عن النتائج صباح الثلاثاء.

يعين الفائز في التصويت، رئيسا لحزب المحافظين وعليه أن يزور الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا يوم الأربعاء حيث تكلفه بتشكيل حكومة.

شخصية غريبة الأطوار..

مهمة رئيس الوزراء الجديد الكبرى هي أن ينجح حيث أخفقت ماي، أي تطبيق بريكست في بلد لا يزال منقسما بعمق حول المسألة بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء حول الاتحاد الأوربي في 23 يونيو/حزيران 2016.

انعكس ذلك في نزول عشرات الآلاف من الأشخاص السبت إلى شوارع لندن ليقولوا "نعم لأوربا" و"لا لبوريس"، وقد أعد المحتجون بالونا طائرا على هيئة جونسون، يسخر من تسريحة شعره الأشقر.

قال مايكل فاولر أحد المتظاهرين، مرتديا قبعة بألوان العلم الأوربي إن بوريس "يقول أي كلام، ويعد بأي شيء، ويفعل ما يحلو له".

شخصية غريبة الأطوار ومعروف بتصرفاته المندفعة وغير المألوفة، يثير رئيس بلدية لندن السابق مشاعر عداوة عميقة عند معارضي بريكست، الذين يرى العديد منهم أن نشاطه لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي قبل أشهر من استفتاء عام 2016 كان وسيلةً لإشباع طموحاته الشخصية.

مناهضو بريكست.. بوريس جونسون بالون في الهواء

ترمب: "أحبّ بوريس"

ليفوز في هذا السباق، يلعب جونسون ورقة "منقذ بريكست" الذي كان مقررا في البداية بتاريخ 29 مارس/ آذار قبل إرجائه إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، كما يفاخر بعزمه و"تفاؤله بقوله "حيث توجد الإرادة، يوجد حلّ".

يؤكد جونسون أن بريكست سيحصل في 31 أكتوبر/تشرين الأول حتى ولو لزم الأمر خروجا بدون اتفاق إذا رفض الاتحاد الأوربي إعادة فتح المفاوضات، كما سبق أن أعلن.

تسببت مخاوف الخروج بدون اتفاق، والذي يعني عودة للقيود الجمركية مع دول الاتحاد الأوربي، بانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع الذي وصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو.

تلقى جونسون مرة جديدة هذا الأسبوع دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ قال "أحب بوريس جونسون كثيرا، لقد تحدثت إليه، أعتقد أنه سيقوم بعمل ممتاز" مهاجما في الوقت نفسه ماي "التي قامت بعمل سيء جدا بشأن بريكست".

هنت في مواجهة جونسون

بمواجهة بوريس جونسون، يبرز وزير الخارجية الحالي المنافس- جيريمي هنت- صورته كرجل أعمال سابق ويقدم نفسه على أنه مرشح جدي ليظهر أن شخصيته تتناقض مع شخصية منافسه.

قال وزير الخارجية، الذي انشغل في عطلة نهاية هذا الأسبوع بالتوتر مع إيران، إنه "سيسمح" بإرجاء بريكست "لبضعة أيام" إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل.

أكدت تيريزا ماي التي ستجلس على مقاعد البرلمان كنائبة بعد اختيار خلف لها، في حديث مع صحيفة "ديلي إكسبرس" أنها ستكون "وفية تماما" لرئيس الوزراء الجديد، حتى ولو فاز بالمنصب جونسون الذي ينتقدها باستمرار.

وزير الخارجية الحالي- جيريمي هانت – يبرز في منافسة جونسون