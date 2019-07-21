ترمب يطالب النائبات اللواتي هاجمهن بـ"الاعتذار لأمريكا"

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، هجومه على أربع نائبات ديمقراطيات بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها".

التفاصيل:

ترمب كتب في تغريدة "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب (ميشيغان)، وهن جميعاً من أصول تنتمي إلى الأقليات.

ترمب أضاف "عليهن الاعتذار لأمريكا (وإسرائيل) على الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها. إنهن يدمرن الحزب الديموقراطي، ولكنهن نساء ضعيفات ويفتقرن إلى الثقة بالنفس ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019