ترمب يطالب النائبات اللواتي هاجمهن بـ"الاعتذار لأمريكا"

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، هجومه على أربع نائبات ديمقراطيات بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها".

التفاصيل:

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019