ترمب يطالب النائبات اللواتي هاجمهن بـ"الاعتذار لأمريكا"

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، هجومه على أربع نائبات ديمقراطيات بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها".
التفاصيل:
- ترمب كتب في تغريدة "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب (ميشيغان)، وهن جميعاً من أصول تنتمي إلى الأقليات.
- ترمب أضاف "عليهن الاعتذار لأمريكا (وإسرائيل) على الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها. إنهن يدمرن الحزب الديموقراطي، ولكنهن نساء ضعيفات ويفتقرن إلى الثقة بالنفس ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".
- النائبات الأربع من أصول لاتينية وفلسطينية وصومالية وأمريكية-أفريقية، وثلاث منهن ولدن في الولايات المتحدة.
- تأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترمب عاصفة من الغضب عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات وطالبهن بـ"العودة" إلى بلدانهن الأم.
- في خطوة نادرة وجه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون "توبيخا" لترامب الثلاثاء على "تصريحاته العنصرية" ضد النائبات المعروفات باسم "الفرقة"، تم تمرير مشروع القرار بموافقة 240 عضوًا، ورفض 187 آخرين.
- في اليوم التالي هتف حشد في تجمع انتخابي لترامب في غرينفيل في كارولاينا الجنوبية بعبارة "أعيدوهن إلى بلادهن" أثناء مهاجمته النائبات مرة أخرى.
- وصف ترمب أمام آلاف من أنصاره في التجمع إلهان عمر وغيرها من الديمقراطيين بأنهم "يساريون يعتبرون أمتنا قوة الشرق".
- خلفيات:
- إلهان عمر (36 عاما) وهي ابنة لاجئين صوماليين، وصفت الرئيس الأمريكي بـ"الفاشي والعنصري" وقالت إنها ستظل كابوسا يلاحقه، وذلك ردا على تصريحاته ضدها.
- عبر العديد من السياسيين الأمريكيين والناشطين والشخصيات المشهورة، عن دعمهم لإلهان عمر في إطار حملات الدعم، وكتبوا في صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي: "أنا أقف إلى جانب إلهان عمر".