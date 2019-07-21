تركيا: حكومات أوربا لن تصمد 6 أشهر إن فتحنا الأبواب للمهاجرين

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن الحكومات الأوربية لا تستطيع الصمود 6 أشهر، في حال فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين وسمحت لهم بالعبور نحو القارة الأوربية.

جاء ذلك في كلمة خلال مأدبة عشاء، مساء السبت، مع قائد خفر السواحل التركية أحمد كندير، وطاقم قيادة سفينة تابعة لخفر السواحل التركية.

ماذا قال؟

سنقوم بما يلزم، وسننزل ضربة موجعة بالذين يريدون أن يجعلوا من تركيا مركزا للهجرة غير النظامية، وسنقطع الماء والهواء عن مهربي المهاجرين.

الاتحاد الأوربي ترك تركيا وحيدة في مواجهة موجات الهجرة غير النظامية.

الحكومات الأوربية لا تستطيع الصمود 6 أشهر في حال فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين المتجهين صوب القارة العجوز.

337 ألفا و729 سوريا عادوا إلى بلاده، وأن موجة العودة هذه مستمرة.

الشخص الذي يرغب في الانتقال من الشرق الأوسط إلى أوربا، يدفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، ويدفع أيضا لمهربي البشر، وفي نهاية المطاف يجد نفسه وسط البحار يواجه الموت.

هناك أعداد كبيرة من الأفارقة بين المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم من قِبل خفر السواحل التركية.

في 2017 ضبطنا 175 ألفا و752 مهاجرا غير نظامي في البحر والبر، وهذا العدد ارتفع إلى 268 ألفا خلال 2018، ومنذ مطلع العام الحالي إلى يومنا هذا، تم ضبط 162 ألف و692 مهاجرا غير نظامي.

السلطات التركية لا تتعامل مع المهاجرين الذين يتم ضبطهم على أنهم إرهابيون أو مرتكبو جرائم.

خليفات:

صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوربي مع بدء قمتهم عام 2016 لاستكمال اتفاق اللاجئين مع تركيا في بروكسل