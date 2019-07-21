بعد تعليق الطيران: بريطانيا تحدد أماكن التهديدات الأمنية في مصر

علقت شركتا الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) ولوفتهانزا الألمانية فجأة كل رحلاتهما إلى القاهرة اليوم السبت بسبب مخاوف أمنية دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.

لكن لوفتهانزا قالت في وقت لاحق إنها ألغت الرحلات من ميونخ وفرانكفورت إلى القاهرة السبت وستستأنف رحلاتها اليوم الأحد.

كما نشر موقع الحكومة البريطانية خريطة لمصر تحدد المناطق والمحافظات وفقا للمخاطر الأمنية المتوقعة والمرتبطة بها، والتي صدر بموجبها تحذير للبريطانيين الموجودين في مصر من الوجود في بعض الأماكن.

التفاصيل

أعلن متحدث باسم شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية مساء السبت أن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد.

ذكرت الشركة الألمانية في بيان "نظرا لأن السلامة هي دائما على رأس أولويات لوفتهانزا، علقت الشركة مؤقتا رحلاتها للقاهرة حيث يجري تقييم الموقف".

من جانبها، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن السلطات المختصة تلقت إخطارا مساء اليوم من شركة الطيران الألمانية، لوفتهانزا، بإلغاء رحلتها بين مطارى القاهرة وفرانكفورت فى الثانية و35 دقيقة صباح الأحد من دون إبداء أي أسباب.

يأتي بيان لوفتهانزا بعد بيان لشركة الخطوط الجوية البريطانية قالت فيه "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

قالت الشركة البريطانية إنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

قالت ثلاثة مصادر أمنية بمطار القاهرة لرويترز إن طاقما بريطانيا راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس.

خريطة التهديدات الأمنية في مصر وفق تقدير الحكومة البريطانية (موقع الحكومة البريطانية)

خريطة التهديدات

نشرت الحكومة البريطانية خريطة لمصر تحدد المناطق والمحافظات وفقا للمخاطر الأمنية المتوقعة والمرتبطة بها، ونصحت المسافرين الذين تأثروا بالقرار بالاتصال بشركة الطيران.

يقول التحذير البريطاني "هناك خطر متزايد من وقوع إرهاب ضد الطيران. يجري تطبيق إجراءات أمن إضافية بالنسبة للرحلات المتجهة من مصر إلى المملكة المتحدة".

صنفت الخريطة محافظتي القاهرة والإسكندرية، ومحافظات الدلتا والساحل الشمالي حتى محافظة مرسى مطروح، وساحل البحر الأحمر وشرم الشيخ بجنوب سيناء، باعتبارها مناطق ينبغي الاطلاع على نصائح السفر الخاصة قبل التوجه إليها.

صنفت الخريطة باقي مناطق جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد، والامتدادات الصحراوية لمحافظات الصعيد، كمناطق لا ينصح بالسفر لها عدا الرحلات المهمة للغاية. وتم تصنيف محافظة شمال سيناء بالكامل كمنطقة غير مسموح السفر إليها بالنسبة لرعايا بريطانيا.

وكانت الخارجية البريطانية قد حذرت رعاياها المسافرين إلى مصر والموجودين فيها من "هجمات إرهابية محتملة".

كما حذر البيان أيضا من تهديد متصاعد للهجمات الإرهابية ضد المسيحيين من قبل متطرفين مرتبطين بتنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة في مصر.

بيان الخارجية البريطانية

من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر، ورغم أن الهجمات غالبا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر يتمثل في إمكانية وقوع هجمات إرهابية بعموم البلاد.

الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن المصرية، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة التي يرتادها الأجانب.

هناك تهديد متصاعد للهجمات الإرهابية في الأماكن الدينية أو محيطها، وخلال المناسبات الدينية، مثل شهر رمضان، وفترة أعياد الميلاد.

هناك خطر متصاعد للإرهاب ضد الطيران، ويجري اتخاذ إجراءات أمنية للرحلات الجوية من مصر إلى المملكة المتحدة.

رد مصري

قالت وزارة الطيران المدني في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت إنه "تم التنسيق مع السفارة البريطانية بجمهورية مصر العربية حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية وجارى تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة".

أضافت الوزارة أنها "قامت بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز بوينغ 787 (دريم لاينر) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءا من غد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لتيسير نقل الركاب خلال هذه الفترة".

تنصح الحكومة البريطانية منذ فترة طويلة بعدم السفر جوا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري، حيث فُجرت طائرة ركاب روسية في 2015، إلا للضرورة ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها.

ميناء القاهرة الجوي (غيتي)

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