"المهنيين السودانيين": اختفاء قسري للمئات في فض اعتصام الخرطوم

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن اختفاء قسري لمئات المواطنين السودانيين في أعقاب أحداث فض اعتصام مقر قيادة الجيش بالخرطوم ومدن سودانية أخرى في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

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قال بيان صادر عن التجمع الذي يقود الحراك بالبلاد" إنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المختفين عقب فض الاعتصام، إلا أن نشطاء نشروا صورا لمفقودين في الحادث، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي بشأن المختفين من السلطات السودانية.

تعد "صفحة مفقود" أبرز الصفحات على موقع فيسبوك للبحث عن المختفين في حادثة فض الاعتصام.

في بيانه، قال التجمع" إن الاختفاء القسري الذي حدث للمئات من بنات وأبناء الوطن في أعقاب مجزرة القيادة بالخرطوم يعتبر وجها من وجوه الجريمة شديدة العنف، فهو جريمة ضد الإنسانية وضد حرمة النفس".

البيان أضاف" الاختفاء القسري جريمة تفوق القتل، لأن ذوي الضحايا لا يعرفون مصير أفراد عائلتهم المختفين، ويعيشون حالة من الذعر على ما آل إليه حالهم طيلة فترة اختفاء الضحية قبل معرفة مصيره.

التجمع أكد أن جدول الحراك لهذا الأسبوع يأتي للتذكير بالالتزامات تجاه جميع الضحايا"، وأن الثورة لن تكتمل إلا بالوفاء بعهدهم، مشيرا إلى أنهم لن يدخروا جهدا في سبيل كشف الجناة في هذه المجزرة وتقصي آثارها المدمرة وتداعياتها".

حسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي، 61، فيما حمّلت قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط أكثر من 128 قتيلا.

يوم الجمعة، أقرّ رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبدالفتاح البرهان بأن ضباطا كبارا تورطوا في فض الاعتصام، إلا أن البرهان نفى في تصريحات إعلامية أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس بفض الاعتصام.

كي يبتسم النهر.. ضد الاختفاء القسري للرفاق في اعتصام القيادة العامة يعتبر الاختفاء القسري الذي حدث للمئات من زينة بنات وأبناء الوطن في أعقاب #مجزره_القياده_العامه بالخرطوم، وجهاً من وجوه الجريمة شديدة العنف، فهو جريمة ضد الإنسانية وضد حرمة النفس وتعرِّفه مواثيق#حنبنيهو — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) July 20, 2019

وفاة شاب تحت التعذيب

من ناحية أخرى اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج اليوم قوات الدعم السريع بالتسبب بوفاة شاب بعد تعذيبه أثناء احتجازه في مدينة الدلنج في وسط السودان، منددة بممارسات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين.

اللجنة قالت في بيان على فيسبوك "ارتقت السبت روح الشهيد حسن شرف الدين بعد اعتقاله قبل ثلاثة أيام وتعرضه لتعذيب في مكاتب جهاز الأمن والمخابرات بمدينة الدلنج ولاية جنوب كردفان"وسط السودان".

لجنة الأطباء أضافت في بيانها "ممارسات جهاز الاستخبارات البشعة لا تزال تحصد أرواح مواطنين بطرق غير قانونية ولا تخضع لمحاكمات عادلة" ولم توضح اللجنة الظروف والأسباب التي أعتقل بسببها شرف الدين.

تتهم المنظمات الحقوقية مرارا جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان بارتكاب تجاوزات بحق المواطنين، وقاد الجهاز عملية القمع الدامية ضد المتظاهرين إبان الثورة التي اندلعت ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

يوم الثلاثاء الماضي، اتهمت اللجنة قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة "الضعين" في غرب السودان.

قوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ، تتهم بارتكاب انتهاكات وخاصة حادث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/ حزيران والذي راح ضحيته العشرات، إضافة إلى الكثير من الحوادث والانتهاكات الأخرى.

كذلك يتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على اعتصام المحتجين، وهي اتهامات يقول حميدتي إنها تسعى لتشويه صورة قواته.

لجنة تحقيق فض الاعتصام تسلم تقريرها

في ذات السياق قال مصدر قضائي سوداني إن لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم ستسلم النائب العام، الأحد، تقريرها بعدما استكملت تحرياتها.

في 4 يونيو/حزيران الماضي بدأت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني الوليد محمد، استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم قبل ذلك بيوم واحد.

على مدى أيام عملها، استجوبت اللجنة 20 شاهدا، وتسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام.

تضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.

تأجيل الحوار حول "الوثيقة الدستورية"

من ناحية أخرى توقع قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير تأجيل الحوار حول "الوثيقة الدستورية" إلى الأسبوع المقبل بدلا من الموعد المحدد يوم الثلاثاء، وذلك لتواصل مشاورات القوى المدنية والمسلحة، والتي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذه الأيام.

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس السبت مشاورات رسمية بين الجبهة الثورية، التي تضم حركات مسلحة، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور الوسيط الأفريقي، محمد حسن لبات.

ركزت المشاورات على التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الموقع الأربعاء الماضي، والرؤية التي طرحتها الجبهة حول عملية السلام وكيفية تضمينها في الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

كشف رئيس الجبهة الثورية، مالك عقار ورئيس الحركة الشعبية شمال، أن الاتفاق مع مفاوضي قوى الحرية في أديس أبابا يجري على إمكانية إدراج موقف الجبهة الثورية ومعالجة التحفظات، مشيراً إلى أن المباحثات منصبة حول وضع فترة ممكنة لمعالجة مشكلة الحرب والسلام قبل تشكيل الحكومة وبعد المجلس السيادي.

توقع عقار الوصول لنتائج واضحة خلال يومين، لإدراج ورقة الجبهة الثورية، بما يسهم في إنتاج ورقة واحدة باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، وأكد عقار أن بقاء حركات خارج الاتفاق يضر بعملية السلام.

قال مفاوضون من قوى التغيير والجبهة الثورية، بعد انتهاء الجلسة الأولى أن هناك توافقاً بين الطرفين لضم ممثلين عن الجبهة في فريق التفاوض الخاص بقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري.