المغرب: استقالة رئيس كتلة العدالة والتنمية بعد "فرنسة التعليم"

استقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية المغربي من منصبه، على خلفية الجدل حول مصادقة لجنة برلمانية على مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم.

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في رسالة مقتضبة بعثها للبرلمانيين في حزبه، أخبر الإدريسي أعضاء الكتلة النيابية لفريقه أنه استقال من منصبه، لافتا إلى أنه سيكشف لاحقا تفاصيل الاستقالة.

قال عضو بحزب العدالة والتنمية، فضل عدم الكشف عن هويته إن سبب الاستقالة هو الخلاف بين أعضاء الحزب حول مشروع "فرنسة التعليم". فيما قالت تقارير إعلامية، إن الاستقالة ترجع للجدل الذي أثاره موقف الحزب من مشروع القانون، والذي جر على الحزب موجة غضب كبيرة.

والثلاثاء الماضي، وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وانتقد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) بعد المصادقة على القانون.

وقال بنكيران، إن اللغة العربية "مسألة مبدأ" مضيفا: "حزب له مرجعية إسلامية (في إشارة إلى العدالة والتنمية) يتنازل عن اللغة العربية في التعليم، ويحل محلها لغة الاستعمار هذه مصيبة وفضيحة".

اللغة الفرنسية والتعليم