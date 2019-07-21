السودان: النائب العام يتسلم تقرير فض الاعتصام ووقفات لمحاسبة المتورطين

تسلم النائب العام السوداني تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي.

تصريحات النائب العام:

قال النائب العام في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، إنه سيعلن بعض ملامح ما ورد في التقرير بما لا يخل بسير العدالة.

أكد أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلال تام، دون تأثير من أي جهة.

أفاد مصدر في النيابة العامة السودانية أن النائب العام سيتسلم، الأحد، نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة.

وتم تكوين اللجنة الحالية التي تولت التحقيق، عقب حل لجنة سابقة شكلها النائب العام المقال.

وتضم اللجنة ممثلين عن القوات المسلحة والأمن والنيابة العامة والأجهزة الأخرى ذات الصلة.

وأمس السبت، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى وقفات احتجاجية في عدة مدن بالبلاد لدعم ضحايا "التعذيب والاغتصاب والانتهاكات".

وأعلن "تجمع المهنيين السودانيين" (أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، السبت، عن "اختفاء قسري لمئات المواطنين" في أعقاب أحداث فض اعتصام مقر القيادة.

وحسب أخر إحصائية حكومية، بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم 61، فيما تقول المعارضة إن عددهم 128 قتيلا، وتحمل المجلس العسكري المسؤولية.

والجمعة الماضي، أقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بأن "ضباطا كبارا" تورطوا في فض الاعتصام.

إلا أن البرهان نفى، في تصريحات إعلامية، أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس بفض الاعتصام.

وقفات بعدة مدن لمحاسبة المتورطين:

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مدن في البلاد، الأحد، وقفات احتجاجية تضامنا مع "ضحايا التعذيب والاغتصاب والانتهاكات"، وذلك استجابة لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي.

قال شهود عيان إن الوقفات شملت أحياء "الكلاكلة" و"الشعبية" و"أركويت" و"ود نوباوي" بالخرطوم؛ لمحاسبة المتورطين في فض اعتصام الخرطوم 3 يونيو/حزيران الماضي.

شارك في الوقفات العشرات رافعين لافتات تطالب بالعدالة والقصاص لضحايا الانتهاكات في واقعة فض الاعتصام.

قال حزب المؤتمر السوداني المعارض (أحد مكونات تحالف نداء السودان المنضوي تحت قوى إعلان الحرية والتغيير)، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن مواطنين نفذوا وقفات احتجاجية في مدن "الدمازين" و"سنار" و"سنجه" و"السوكي" (جنوب شرق) وعطبرة (شمال) و"ربك"(جنوب).

شارك طلاب جامعتي "النيلين" بالخرطوم، ووادي النيل بشمال البلاد ( حكوميتان)، وشركة "أم تي أن" للاتصالات وقفات احتجاجية، حسب ذات المصدر.

بث الحزب فيديوهات وصورا للوقفات الاحتجاجية، التي شارك فيها المئات؛ للمطالبة بالعدالة للضحايا ومحاسبة المهتمين.

نظم طلاب جامعة الرباط الوطني، بالخرطوم، مظاهرة لملطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، جابت الشوارع المحيطة بالجامعة.

بدأت المظاهرة بوقفة احتجاجية في أروقة الجامعة، وطالبت باستكمال مسيرة الثورة، وبناء مؤسسات الحكم المدني.

انضم طلاب جامعة الرباط لغيرهم من طلاب الجامعات السودانية في المطالبة بما سموه تطهير إدارات الجامعات السودانية من رموز نظام الرئيس المعزول "عمر البشير" الذين جرى تعيينهم بموجب موازنات الانتماء والولاء لذلك النظام.

توافق على القضايا العالقة:

دخلت اجتماعات الأطراف السودانية في أديس أبابا مرحلة حاسمة مع أنباء عن توافق على معظم القضايا العالقة.

شارك في جلسات، الأحد، رؤساء حركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية- قطاع الشمال، والجبهة الثورية. وكشف مصدر مطلع، شارك في الاجتماعات عن التوافق بين الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير على المبادئ العامة لإدارة المرحلة الانتقالية.

حسب مصادر مطلعة لـ " الجزيرة" فإن هناك توافقاً على تضمين ملاحظات الجبهة في الإعلان الدستوري المنتظر توقيعه لاحقاً.

أضاف المصدر أن المجتمعين مازالوا مختلفين على مسألة منح الأولوية لتشكيل الحكومة أو لإجراءات بناء السلام.

قال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان صلاح مناع إن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات الجارية مع الجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

مناع اعترف باستمرار الخلاف بينهما بشأن أولوية السلام قبل تشكيل الحكومة، أو الحكومة قبل السلام، حسب تعبيره.

فض اعتصام القيادة العامة: