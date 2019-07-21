استياء مصري من قرار الجوية البريطانية تعليق رحلاتها للقاهرة

عبر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني المصري عن استياء بلاده من قرار الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة، وذلك خلال لقائه مع السفير البريطاني في مصر.

بيان وزارة الطيران المدني:

قالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان بعد لقاء الوزير المصري مع السفير البريطاني جيفري آدامز "أبدى الفريق يونس المصري استياءه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قرارا انفراديا يمس أمن المطارات المصرية بدون الرجوع الى الجهات المصرية المختصة".

أضاف البيان "تقدم السفير البريطاني بالاعتذار إلى وزير الطيران (المصري) عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكدا أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية".

ولم يتسن التواصل حتى الآن مع السفارة البريطانية في القاهرة للتعليق.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.إيه.جي، علقت، أمس السبت، رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام "في إجراء احترازي" لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.

موقف شركات طيران أخرى:

ذكرت لوفتهانزا الألمانية بعد ذلك أنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ميونخ وفرانكفورت إلى القاهرة يوم السبت لكنها استأنفتها اليوم الأحد.

واصلت شركات إير فرانس وطيران الإمارات والاتحاد للطيران رحلاتها الجوية إلى القاهرة.

قال متحدث باسم إير فرانس في بيان أُرسل إلى رويترز "بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة".

ذكرت متحدثة باسم طيران الإمارات أن رحلات الشركة تسير وفقا للجدول.

أضافت "نقيم الموقف عن كثب ونحن على اتصال بسلطات الطيران المعنية فيما يتعلق بعمليات رحلاتنا الجوية إلى مصر".

أظهر الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد للطيران أن خدمات الشركة سارية أيضا.

قال متحدث باسم الشركة "الاتحاد للطيران تراقب الوضع الأمني في القاهرة".

وتمثل السياحة أحد مصادر العملات الأجنبية الرئيسية لمصر وقد بدأت تتعافى بعد تراجع عدد السائحين عقب انتفاضة 2011 وتفجير طائرة الركاب الروسية في 2015 مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وأعلن "تنظيم الدولة" مسؤوليته عن هذا الهجوم الذي دفع روسيا إلى وقف كل الرحلات الجوية إلى مصر لعدة سنوات وكذلك دفع عددا من الدول من بينها بريطانيا لوقف رحلاتها إلى شرم الشيخ والتي لم تُستأنف بعد.