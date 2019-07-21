إيران: بولتون فشل في استدراج ترمب للحرب ويجر لندن للمستنقع

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه لا يمكن ببساطة تجاهل احتمال حدوث كارثة، لكن على الجميع العمل لتجنب ذلك.

تصريحات ظريف:

إيران ستستمر في بيع النفط، ولن تكشف كيف ولمن ستبيعه، لأنها أسرار دولة وحتى لا تمنعها الولايات المتحدة من القيام بذلك.

سوق النفط العالمية لا يمكنها الصمود من دون النفط الإيراني.

ترمب لا يريد حرباً مع إيران، ولا يكترث لمن يحكم إيران، ولا يريد تغيير النظام، لكن هذه ليست رغبة من حوله.

موقف إيران هو أنه لا يمكن التفاوض من جديد مع كل إدارة أمريكية جديدة، وأن الاتفاق النووي لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه، وأدعو واشنطن للتخلي عن العقوبات في مقابل العودة للمفاوضات.

إيران لم تغادر طاولة المفاوضات ولن تفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.

لم نر جدية الولايات المتحدة في تطبيق ما وافقت عليه، يجب أن نرى جدية الولايات المتحدة. لن نفاوض بشأن دفاعنا فهناك ارتباط تاريخي وعاطفي لشعبنا بهذه القضية.

اجتماع دول عدم الانحياز في فنزويلا يثبت أن الولايات المتحدة معزولة في العالم.

الولايات المتحدة تمارس الإرهاب الاقتصادي على إيران.

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال اجتماع دول عدم الانحياز في فنزويلا (رويترز)

فشل في استدراج ترمب إلى "حرب القرن":

ظريف اتهم، الأحد، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بمحاولة جر بريطانيا إلى حرب.

كتب ظريف، في "تغريدة" على حسابه بموقع "تويتر"، "بعد فشله في استدراج ترمب، للدخول في حرب القرن، وخوفا على انهيار فريقه، الفريق (باء)، حول جون بولتون سمومه نحو بريطانيا، على أمل جرها للمستنقع".

أضاف ظريف أن "الحكمة والبصيرة، هما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الخدع".

ويطلق ظريف اسم "الفريق باء" على بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ويعتبرهم من يدفعون للحرب مع طهران.

في سياق متصل أعرب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، عن قلقه من نزاع محتمل مع إيران.

وشدد شيف خلال مشاركته في منتدى آسبن للأمن، على أن العقوبات كانت فعالة في التأثير على الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً في الوقت نفسه ضرورة التخفيف من التصعيد.

رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف (غيتي)

طهران تحقق مع طاقم الناقلة المحتجزة:

أكد المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزغان بدء التحقيق مع طاقم السفينة، وأن سرعته تعتمد على تعاون أفراده وإمكانية الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية.

وصفت لندن احتجاز السلطات الإيرانية الناقلة البريطانية بالعمل العدائي؛ وأكدت بريطانيا التزامها بضرورة وجود عسكري لحماية الملاحة البحرية، وللإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا.

أضافت لندن أنها ستؤمن وجودها العسكري في الشرق الأوسط لأجل ذلك.

قال وكيل وزارة الدفاع البريطانية توبياس إلوود إن بريطانيا ملتزمة بوجود عسكري في الشرق الأوسط للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا.

أضاف أن الجميع قلق من احتمال نشوب صراع في المنطقة، وينبغي تهدئة الموقف.

قال إن لندن تبحث في مجموعة من الخيارات للردّ على احتجاز ناقلة نفط بريطانية.

أوضح المسؤول البريطاني أن المسؤولية الأولى هي التأكد من إيجاد حل للناقلة الحالية، وأن السفن التي ترفع العلم البريطاني ستبحر في المنطقة بحرية.

نشرت وزارة الخارجية البريطانية "تغريدة" على موقع "تويتر" مصحوبة بصورة نشرتها وزارة النقل، تظهر أن السفينة البريطانية "ستينا إمبيرو" كانت في المياه الإقليمية العمانية عندما اعترضتها القوات الإيرانية.

تظهر الصورة المصاحبة لـ "التغريدة" نقطة حمراء، تقول الخارجية إنها الموقع الذي اعتُرضت فيه السفينة وتم تحويل سيرها إلى المياه الإيرانية كما تظهر الصورة مسار السفينة.

This map shows the Stena Impero was in Omani Territorial Sea when it was intercepted by Iranian forces. Blue Line: Route SI was taking on Friday as it transited through the Strait of Hormuz. Red Square: Location SI was intercepted, boarded and re-routed into Iranian Water. pic.twitter.com/kXrgzYoaQ0 — Dept for Transport (@transportgovuk) July 21, 2019

رداً على ما فعلته بريطانيا:

نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله إن ما قام به الحرس الثوري في المياه الخليجية جاء رداً على ما فعلته بريطانيا.

نقلت وكالة أنباء "تسنيم" أن لاريجاني وصف خلال جلسة للبرلمان احتجاز بريطانيا ناقلة نفط كانت تحمل النفط الإيراني في جبل طارق بالقرصنة.

قال حشمت الله فلاحت بيشه عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن رسالة الرد المقابل وصلت إلى العالم، لكن يجب ألا ينسى العالم أن الناقلة البريطانية انتهكت قوانين الملاحة، وإيران تملك الأدلة الكافية لإثبات ذلك.

من جانبه دعا السفير الإيراني في لندن، في "تغريدة" على "تويتر" الحكومة البريطانية إلى احتواء بعض القوى السياسية البريطانية التي تريد تصعيد التوتر مع إيران، لأن زيادة التوتر بين البلدين خطيرة للغاية، ولا تتسم بالحكمة في وقت حرج تمر به المنطقة.

وأشار السفير الإيراني إلى أن بلاده صلبة ومستعدة لكل السيناريوهات بعد احتجاز الناقلة البريطانية.

السفينة البريطانية "ستينا إمبيرو" أثناء احتجازها من قبل الحرس الثوري الإيراني (غيتي)

سلطنة عمان تدعو لضبط النفس:

قالت سلطنة عمان إنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

دعت سلطنة عمان إلى عدم تعريض هذه المنطقة لمخاطر تؤثر على حرية الملاحة.

قالت السلطنة إنها تتطلع إلى إفراج إيران عن السفينة البريطانية، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

احتجاز ناقلتي نفط:

مساء الجمعة الماضي، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط ترفعان علمها في مضيق هرمز.

أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية، وقالت إنها عادت لمسارها بعد دخولها المياه الإيرانية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الخميس الماضي، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.