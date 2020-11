إيران: بولتون فشل في استدراج ترمب للحرب ويجر لندن للمستنقع

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه لا يمكن ببساطة تجاهل احتمال حدوث كارثة، لكن على الجميع العمل لتجنب ذلك.

ويطلق ظريف اسم "الفريق باء" على بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ويعتبرهم من يدفعون للحرب مع طهران.

في سياق متصل أعرب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، عن قلقه من نزاع محتمل مع إيران.

وشدد شيف خلال مشاركته في منتدى آسبن للأمن، على أن العقوبات كانت فعالة في التأثير على الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً في الوقت نفسه ضرورة التخفيف من التصعيد.

This map shows the Stena Impero was in Omani Territorial Sea when it was intercepted by Iranian forces.

Blue Line: Route SI was taking on Friday as it transited through the Strait of Hormuz.

Red Square: Location SI was intercepted, boarded and re-routed into Iranian Water. pic.twitter.com/kXrgzYoaQ0

— Dept for Transport (@transportgovuk) July 21, 2019