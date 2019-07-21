إيران: بولتون فشل في استدراج ترمب للحرب ويجر لندن للمستنقع

نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله إن ما قام به الحرس الثوري في المياه الخليجية جاء رداً على ما فعلته بريطانيا.
نقلت وكالة أنباء "تسنيم" أن لاريجاني وصف خلال جلسة للبرلمان احتجاز بريطانيا ناقلة نفط كانت تحمل النفط الإيراني في جبل طارق بالقرصنة.
قال حشمت الله فلاحت بيشه عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن رسالة الرد المقابل وصلت إلى العالم، لكن يجب ألا ينسى العالم أن الناقلة البريطانية انتهكت قوانين الملاحة، وإيران تملك الأدلة الكافية لإثبات ذلك.
من جانبه دعا السفير الإيراني في لندن، في "تغريدة" على "تويتر" الحكومة البريطانية إلى احتواء بعض القوى السياسية البريطانية التي تريد تصعيد التوتر مع إيران، لأن زيادة التوتر بين البلدين خطيرة للغاية، ولا تتسم بالحكمة في وقت حرج تمر به المنطقة.
وأشار السفير الإيراني إلى أن بلاده صلبة ومستعدة لكل السيناريوهات بعد احتجاز الناقلة البريطانية.
سلطنة عمان تدعو لضبط النفس:
قالت سلطنة عمان إنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
دعت سلطنة عمان إلى عدم تعريض هذه المنطقة لمخاطر تؤثر على حرية الملاحة.
قالت السلطنة إنها تتطلع إلى إفراج إيران عن السفينة البريطانية، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
احتجاز ناقلتي نفط:
مساء الجمعة الماضي، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط ترفعان علمها في مضيق هرمز.
أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية، وقالت إنها عادت لمسارها بعد دخولها المياه الإيرانية.
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.
وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الخميس الماضي، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.